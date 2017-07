El exfuncionario se entregó a las autoridades el pasado 4 de julio

Las pruebas de la Fiscalía contra Gustavo Villegas

Redacción Judicial

El pasado 4 de julio, el exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, se entregó a las autoridades. Minutos después de su decisión de acudir a las autoridades, se conoció que la Fiscalía llevaba un buen tiempo tras la pista del trabajo del exfuncionario y de sus presuntos vínculos con la Oficina de Envigado. La directora de Fiscalía de Medellín, Claudia Carrasquilla, explicó que, contra Villegas, existe pruebas suficientes para imputarle los delitos de concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada. (Gustavo Villegas, en líos judiciales por la Oficina de Envigado)

Tal como lo reveló Blu Radio, el ente investigador tiene en su poder 14 pruebas que serían la evidencia para asegurar que el exsecretario les brindó información confidencial a jefes de estructuras criminales como Rodolfo Rojas, alias Pichi, y Julio Perdomo, para favorecer el sometimiento a la justicia de la Oficina de Envigado. La investigación contra del exsecretario Villegas comenzó en julio de 2016 y se enfocó, principalmente, en su trabajo como director del programa de Paz y Reconciliación en 2000, cuando trabaja en la alcaldía de Alonso Salazar. (Arresto de Gustavo Villegas fue legal: juez de Medellín)

Según las evidencias de la Fiscalía, el enlace entra la administración de la Alcaldía y los grupos al margen de la ley era Mariano Humberto Zea, alias Mariano, exguerrillero del ELN, quien fue capturado en 1996 y luego condenado a 25 años de prisión por el secuestro de una ciudadana alemana Brigitte Shoene. Zea era contratista, precisamente, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en donde trabajó a la par con el Instituto Tecnológico Metropolitano –Institución Universitaria, adscrita al municipio de Medellín, que inició en julio de 2016 y se liquidó en diciembre del mismo año.

Alias Mariano, explicó la Fiscalía, era el enlace entre la administración y jefes de bandas criminales. Entre ellos, estaba el exparamilitar Julio Perdomo, desmovilizado del Bloque Metro de la Autodefensas, quien fue capturado el pasado 25 de marzo, y alias Pichi. (Exsecretario de Seguridad de Medellín no aceptó cargos)

Estas son las pruebas:

1. Gustavo Villegas, a través de alias Mariano, le solicita a Julio Perdomo se recupere un vehículo que pertenece a la Alcaldía de Medellín y que fue hurtado en el sector del Pedregal de la Comuna 6 de Medellín. Efectivamente, a través de coordinaciones con diferentes actores delictivos de la ciudad de Medellín, se logró recuperar dicho vehículo y fue entregado a sus propietarios.

2. Alias Mariano pone en sobre aviso a Julio Perdomo de un cartel de los más buscados que iba a publicar en los próximos días la Alcaldía de Medellín. A su vez, Julio Perdomo indaga por alias Tombolín, alias Chivo y alias Jara, y recibió información de primera mano que estas personas no era requeridas por parte de las autoridades. De igual manera, con el aviso de la publicación del cartel, se logró alertar a alias Diablo, alias El Pecoso y alias El Gordo para que evadieran el accionar de la Policía Nacional.

3. Alias Mariano le informa a Julio Perdomo de la presencia de funcionarios de la Policía Nacional y del Gaula, que venían de la ciudad de Bogotá. Con esa información se alertó a los diferentes combos de la ciudad de Medellín sobre posibles operativos en la ciudad.

4. Alias Mariano le informa a Julio Perdomo sobre el despido de Germán Darío Giraldo Jiménez, quien para ese momento era el director seccional de Fiscalías de Medellín. Alias Mariano y Perdomo, por intermedio Gustavo Villegas, se contactaron con la coordinadora de dicha unidad para hacer un arreglo respecto de varios hechos delictivos.

5. Alias Pichi le envió unas fotografías a Julio Perdomo de unas personas que integran una estructura delincuencial en la Comuna 13 de Medellín y responsables de cinco homicidios en una semana. Esa información fue enviada a Villegas por el mimo Perdomo con el objetivo de que la Policía tomara las medidas pertinentes del caso.

6. Gustavo Villegas, a través de alias Mariano, le informa a alias Julio Perdomo que se están presentando unas quejas de conductores de la ruta de buses del barrio Trece de Noviembre, respecto al cobro de una extorsión en el sector de Boston. Después de esa advertencia, se ordenó que se detuviera ese cobro ilegal.

7. Alias Mariano, siguiendo instrucciones de Gustavo Villegas, le pone de presente a alias Julio Perdomo que existe una investigación en contra de la corporación denominada Sinergia, a la cual pertenece alias Julio Perdomo y otras personas que pretendían someterse a la justicia.

8. El exparamilitar alias Caliche le solicita a alias Julio Perdomo que interceda ante Gustavo Villegas para obtener un eventual sometimiento a la justicia y una rebaja ostensible en un eventual preacuerdo, toda vez que de parte de Gustavo Villegas exista un compromiso con las estructuras delincuenciales para lograr beneficios en la entrega de delincuentes. Estas labores se realizaban a través de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

9. Alias Mariano le rendía a alias Julio Perdomo una conversación que sostenía con Gustavo Villegas referente a un carro de lácteos de la empresa que pertenece al exsecretario Villegas. Se infiere que este vehículo estaba retenido en el sector de La Silla, en el barrio Santo Domingo, al parecer por integrantes de la estructura delincuencial que tenía injerencia en el sector. De acuerdo con la Fiscalía, a los conductores de ese vehículo se les exigieron $150 mil cada vez que el carro transitara por ese sector. Después de contactos con los capos de la zona, se logró recuperar el vehículo y un trato para que ese cobro no les fuera exigido más.

10. Alias Mariano, como intermediario de Gustavo Villegas, nuevamente le solicitó alias Julio Perdomo que le averiguara sobre un vehículo de Villegas al parecer, retenido en el barrio Belén. En esa oportunidad, no lograron solucionarle el problema al exsecretario.

11. Gustavo Villegas habla directamente de alias Pichi Pichi. Le dice cuáles son las molestias de la Oficina y le ratifica que ellos han ayudado en el sometimiento de una serie de cabecillas y que lo único que reciben son problemas. Villegas reitera su compromiso con alias Pichi indicándole “que no se preocupe que él sabe cómo es con ustedes. Alias Pichi, a su vez, le dice que ellos están colaborando con la Fiscalía pero que no cumple con los preacuerdos. Villegas le dice que todo está listo para que todo siga en armonía y alias Pichi le dicen que siguen “finos” para mejorar la ciudad, que es un compromiso de los colegiados. Gustavo Villegas enfatiza que en la medida que vean progresos ganan credibilidad y le agradece por su trabajo.

12. Sobre la relación que tiene Gustavo Villegas con las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, se cuenta con prueba técnica, donde él mismo habla directamente con alias Julio Perdomo, a quien le ratifica el compromiso que tiene adquiridos con ellos. Así mismo, en una audiencia, alias Julio Perdomo manifestó que “más adelante alias Mariano me dice que me va a pasar El Ingeniero, o sea el doctor Gustavo Villegas, para que yo hable directamente con él. Yo lo saludo: Ingeniero, muy buenos días y él me saluda diciendo ‘mi señor buenos días’. Él me dice que está frente al pie del cañón y yo le digo que en lo que le pueda ayudar con mucho gusto… El Ingeniero o el doctor Gustavo Villegas me dice que M, o sea Mariano, me va a pasar un dato para que nos colabores si podés. El dato al que se refería el doctor Villegas o El Ingeniero era el tema de los fleteros. Incluso, él mismo, más adelante me lo dice directamente: ayúdeme con los fleteros, localizando a los que están buscando y a que le bajen. Eso ayuda mucho para lo que sigue”.

13. El pasado 15 de marzo, mediante diligencia de registro y allanamiento de un inmueble ubicado en el barrio Belén La Palma. Allí se capturó Julio César Perdomo González.

14. Posterior a su captura, Perdomo González decidió colaborar con la justicia y ya se han realizado tres diligencias de interrogatorio en donde ha aclarado eventos que fueron interceptado por autoridades.