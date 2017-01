Los curiosos trinos del exprocurador Ordóñez en apoyo a Donald Trump

En cada una de sus intervenciones, en cada uno de sus comentarios en redes sociales, en cada uno de los debates a los que asistió, las propuestas del candidato Donald Trump levantaron polémica e indignación. Los cuestionamientos cruzaron la frontera, y el mundo entero estaba atento a cada una de las afirmaciones que hacía el magnate en sus intervenciones.

El tema de la extensión del muro de la frontera que divide a los Estados Unidos y México para evitar el paso de inmigrantes ilegales y el tráfico de droga estuvo acompañado casi siempre por otras afirmaciones que despertaron la ira de sus connacionales y extranjeros quienes no podían creer que un candidato tuviera tales propuestas.

Los mensajes de Trump, sin embargo, también recibieron apoyo, mucho apoyo, de aquellos que creía que su posición ultraconservadora ante ciertos temas era el camino para recuperar las buenas costumbres y defender figuras esenciales para la sociedad como la familia. El candidato republicano hizo mención a los temas como las uniones matrimoniales de parejas del mismo sexo, el aborto, los derechos civiles de los homosexuales y los inmigrantes ilegales.

Estos temas casi que fueron el eje de su campaña y casi siempre hacía mención a alguno de ellos en sus intervenciones públicas que siempre estaban copadas de seguidores que parecían apoyar cada una de sus propuestas. Trump aseguró que iba a encarcelar y deportar a miles de ilegales, cuestionando así las políticas que emprendió la administración de Barack Obama.

Trump generó un efecto mediático inmediato. Sus declaraciones eran reproducidas por todos los medios de comunicación del mundo, sus propuestas nunca pasaron inadvertidas y se convirtieron en motivo de debate y su lema “Make a America Great Again” representaba la búsqueda de un futuro utilizado las estrategias que hicieron eco en el pasado para consolidar a EE.UU. como potencia mundial.

Fueron también constantes sus cuestionamientos a los ciudadanos de origen mexicano a quienes acusaba directamente de ingresar la droga al país que afectaba a miles de jóvenes, principalmente. Por eso anunció que de ser elegido fortalecería la lucha contra las drogas para lo cual aumentaría los controles de ingreso de inmigrantes y el pie de fuerza en las zonas fronterizas.

Trump, quien siempre ha tenido cercanía con líderes religiosos, ha hecho evidente también sus posiciones en contra del terrorismo, hecho por el cual ha señalado que se debe fortalecer la política extranjera para evitar que se presenten ataques en contra de los estadounidenses. Esto en una clara referencia a los casos registrados en los últimos años y protagonizados, en la mayoría de casos, por extremistas islámicos.

Ya en varios sectores colombianos se mencionaba la similitud del discurso de Trump con las posiciones conservadores que defendió durante sus casi años de periodo el entonces procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado. En diferentes y diversos escenarios académicos e institucionales mostró su interés para fortalecer la figura de la familia.

Es decir la que está conformada por un hombre y una mujer. Debido a esto instauró varias demandas y conceptos ante los diferentes organismos judiciales para demostrar su férrea defensa a esta figura. En el tema del aborto –despenalizado por la Corte Constitucional en tres casos específicos- el jefe del Ministerio Público mostró su desacuerdo por lo que defendió la “objeción de conciencia” de los médicos para que no realizaran la interrupción voluntaria del embarazo.

Para esto emitió circulares para que los profesionales de la salud se negaran a realizaran estos procedimientos. Las objeciones de Ordóñez se extendieron para que los notarios y jueces se negarán a realizar los trámites frente a las uniones de las parejas conformadas por parejas del mismo sexo, esto a riesgo de ser investigados disciplinariamente. Posición que fue cuestionada en repetidas oportunidades por la Corte Constitucional.

Debido a estas similitudes en aspectos conservadores a Ordóñez Maldonado se le puso el mote de “el Trump colombiano”. Apodo que cobra más sentido si se tiene en cuenta que el exprocurador General es uno de los más firmes candidatos para representar a su partido, y eventualmente a los uribistas, en las próximas contiendas presidenciales en el año 2018.

Pero la comparación cobra aún más vigencia si se tiene en cuenta el apoyo que ha manifestado Ordóñez Maldonado en su cuenta personal de Twitter a favor del candidato electo. El día en que se conoció su elección Ordóñez trinó: “Felicidades a los Estados Unidos por el ejercicio democrático de ayer y a @realDonaldTrump por su elección. #TrumpPresident”.

Minutos después hizo referencia a los eventos democráticos más recientes en Colombia y el mundo, haciendo especial énfasis en el triunfo del NO en el plebiscito, cuya postura defendió incluso cuando estaba al frente de la Procuraduría General. “Brexit, NO al acuerdo Santos-Timochenko y elección de Donald Trump en EEUU: La opinión pública no es la opinión publicada”.

Este viernes a pocas horas de la posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos el exprocurador General trinó: “Bienvenida al presidente @realDonaldTrump ! Que regrese el liderazgo, la firmeza, el carácter, el orden y la justicia a la Casa Blanca!” Este mensaje tuvo una serie de respuestas que resaltan los parecidos de Ordóñez con el ahora mandatario 45 de los Estados Unidos.