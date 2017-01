“Los ladrones de cuello blanco aparecen cada tanto para robarnos”: víctima de Estraval

Entre las 4.500 víctimas que, según la Fiscalía, dejó el descalabro causado por la comercializadora de libranzas Estraval, se encuentra la familia Villegas Jaramillo, de Antioquia. Seis de sus integrantes (madre de 81 años y cinco hijos) vieron cómo $600 millones, la herencia del fallecido padre, se esfumaron en la firma, ahora intervenida por la Superintendencia de Sociedades por malos manejos de los inversionistas.

Esta semana, las autoridades capturaron a los dueños de la firma, la representante legal y tres gerentes, para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro de los mismos producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Juan Carlos Villegas Jaramillo, uno de los hijos de la familia estafada, le contó a El Espectador cómo él y sus hermanos decidieron invertir en Estraval en 2012. Aunque la familia ya había sido víctima en 2011 de la captadora ilegal de los hermanos David y Beatriz Wigoda, de Factor Group, un familiar les recomendó colocar sus dineros en Estraval, pues ya había invertido antes y obtenido ganancias sin anomalías. El familiar los acercó a un asesor de la comercializadora, un viejo conocido de la familia que les aseguró que una libranza bien manejada era algo seguro para su capital.

“Cuando decidimos hacer la inversión en 2012, el asesor comercial nos pasó gran cantidad de papeles, que nos hizo pensar que invertir en Estraval era muy seguro. Nos dieron las asignaciones de las libranzas, una carta de autorización de la firma a la fiduciaria para que hiciera los pagos, certificación de la inversión, una tabla de amortización de cómo se iban a ir pagando las inversiones y un comprobante de liquidación de la compraventa”, aseguró Juan Carlos Villegas, ingeniero mecánico de profesión y dueño de una empresa de productos de caucho en Medellín.

Durante los siguientes tres años no hubo problemas con el dinero que generaban la libranzas. La ganancia se empleaba en la manutención de la señora Jaramillo, madre de los otros cinco estafados, quien sufre problemas del colon y anemia crónica. Los Jaramillo, al ver que la firma era “aparentemente seria” en sus movimientos financieros, decidieron invertir de manera escalonada.

Sin embargo, en 2015 las ganancias de las libranzas empezaron a demorarse. “Cuando me contactaba con el agente comercial de Estraval siempre sacaba una excusa para las demoras: ‘Se presentó un error en la plataforma de la fiduciaria, hubo problema en la transferencia de los archivos’. Ahora pienso que eran maniobras dilatorias para recoger el dinero de los nuevos estafados para así pagarnos”, manifestó Villegas.

Para ese mismo año, la Superintendencia de Sociedades puso sus ojos en Estraval por que, al igual que a los Villegas Jaramillo, la firma les empezó a incumplir a otros clientes y a presentar irregularidades. Juan Carlos Villegas denunció en entrevista con este diario que César Mondragón, uno de los tres dueños de Estraval —capturado esta semana—, quiso comprar su silencio.

“Cuando empecé a ver las irregularidades en los pagos traté de buscar una reunión con Mondragón. Sólo hasta enero de 2016 logré conseguir una cita en Bogotá. Allí me explicó que todo marchaba en orden, pero me pidió que no le contara a nadie de las demoras. Él, a cambio de mi silencio, me ofreció recomprar las libranzas a una tasa negociada entre los dos”, señaló el vocero de la familia.

Además, Villegas le pidió a Mondragón que le firmara un papel en el que se comprometiera a pagarle el dinero que le debía. Éste argumentó que las demoras en los pagos obedecían a un negocio que Estraval había realizado con el Deutsche Bank. Según él, la banca alemana auditaba las libranzas compradas, generando así un bloqueo en los pagos de los inversionistas colombianos. Mondragón, aseguró Villegas, incluso le dijo que su negocio era tan productivo que el banco estadounidense JP Morgan iba a comprar su idea.

Villegas llamó una semana después a Mondragón para recordarle el pacto al que habían llegado en la capital. Sin embargo, el dueño de la firma, dijo Villegas, aseguró que estaba terminando unos detalles para hacer efectivo el pago del dinero. “Ese mismo día, por los rodeos que empezó a dar Mondragón, asumimos que la plata se había perdido. Ni con la palabra del dueño de la firma pudimos recuperar nuestro dinero”.

En septiembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades, días después de pedir la liquidación de Estraval, le pidió a la Fiscalía que actuara en este caso. Luego de la captura de los altos cargos de la firma, el ente investigador señaló durante la imputación de cargos que César Mondragón y sus socios montaron un sistema piramidal que pagaba a los intermediarios entre el 3 y el 5 % de las inversiones de la comercializadora.

El ente investigador, además de detectar que la empresa comercializadora Estraval ofrecía a sus inversionistas rendimientos hasta del 21 % anual, en un allanamiento a las instalaciones de la firma encontró más de 81.000 pagarés y libranzas, de las cuales más de 8.000 estaban “gemeleadas”, incluso varias veces.

“Estamos en una sociedad de delincuentes. Cada tanto aparecen estos ladrones de cuello blanco para robar a la gente de bien que se gana el dinero honestamente”, expresó indignado Juan Carlos Villegas. Esta familia antioqueña tiene la esperanza de que, con la actual Fiscalía, se pueda avanzar en las investigaciones. “La justicia tiene que actuar y condenar a estos delincuentes. Lo tiene que hacer por respeto a las víctimas de este monumental fraude, quienes en su mayoría son personas de la tercera edad”, puntualizó Villegas Jaramillo.