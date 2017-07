Magistrado no reconoció aceptación de cargos del exfiscal Luis Gustavo Moreno

Redacción Judicial

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Francisco Pareja no aceptó el allanamiento a cargos hecho por el exjefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno. Para el magistrado, quien funge como juez de control de garantías, el procesado reconoció que aceptaba los delitos imputados por las presiones que había recibido su esposa Carolina Rico González.

Pareja considera que este reconocimiento vicia la aceptación de los delitos imputados por Moreno en la audiencia celebrada este viernes. Debido a esto considera que no se puede dar un aval al allanamiento a cargos cuando se manifiesta que no fue de manera libre y voluntaria. (Ver “Acepto cargos porque me han presionado”: exfiscal Moreno)

"Moreno dijo que había sido presionado con la idea de que su señora esposa podría ser vinculada a esta investigación", precisó el magistrado. La defensa del procesado y el mismo exfiscal presentaron recurso de reposición para que se acepte el reconocimiento de los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada.​

“Dicho esto quiero manifestar que acepto cargos no porque haya pedido si no porque me he sentido presionado sobre la amenaza que se ha hecho en contra de mi esposa", precisó Moreno tras la imputación de cargos adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Para el magistrado del caso “esta declaración del doctor Luis Gustavo Moreno es los suficientemente fuerte para impedir que yo considere que su actuación en la aceptación o allanamiento a cargos es libre”, hecho por el cual no cuenta con los requisitos que exige la ley.

Consideró además que el procesado tiene “reparos muy precisos y concretos sobre la ocurrencia de los hechos que se le atribuyeron y la adecuación típica, en particular a una diferenciación entre el delito concusión y cohecho que afectan otros requisitos de la validez al allanamiento a cargos”.

En este sentido considera que la ley exige que cada una de las conductas imputadas deben ser comunicadas de manera precisa y sin lugar a dudas. “A pesar de las razones morales expuestas por el doctor Luis Gustavo para expresar su aceptación no reúnen con los criterios que, en mi criterio, exige la ley para darle validez al allanamiento a la imputación”.

Frente a esta decisión la defensa de Moreno, el abogado Francisco Bernate, consideró que las declaraciones de su cliente deben entenderse como una "simple manifestación" y no para controvertir. "Debe entenderse que es la primera vez que él puede expresarse en público y que es claro que quiere aceptar sus cargos".

Mientras que Moreno, rogó para que se le acepte su reconocimiento a los cargos imputados. Pese a que reitero que en efecto su esposa ha sido víctima de presiones para relacionarla con la investigación. “A pesar de esto pretendo aceptar los delitos”.