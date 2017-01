"Me dijeron que era un secuestro económico": Octavio Figueroa

El comerciante Octavio Figueroa, quien fue secuestrado en marzo de 2015 por el ELN, desconoce si sus familiares le pagaron al ELN la suma que exigían por su liberación. El hombre de 65 años fue liberado el pasado sábado en el sector conocido como Majayura, cercano a Maicao (La Guajira).

Figueroa aseguró que el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por hombres fuertemente armados en la vía que conduce del municipio de Barrancas a Hato Viejo. En la acción, señaló, participó un hombre con el que minutos antes se había reunido para hablar de una oferta laboral.

En una rápida acción fue montado a una camioneta. Los secuestradores se comunicaron con su familia para solicitar el pago de una suma para liberarlo. Sin embargo, en ese momento no se identificaron como guerrilleros del ELN por lo que en un principio se creyó que se trataba de un grupo de delincuencia común.

En diálogo con BluRadio el comerciante, quien se encuentra actualmente bien de salud, manifestó que no ha podido hablar bien con sus hijos frente al tema del pago. “No tengo claridad, no sé si hubo pago, lo que le diga es mentira, mi familia no he ha dicho nada”.

Durante su cautiverio tampoco se pudo contactar con sus familiares o empleados. “No se absolutamente nada porque no me dejaron hablar con nadie y me decía que yo preguntaba mucho. No tengo claridad, no sé si hubo pago, lo que le diga es mentira, mi familia no me ha dicho nada”.-

En la entrevista radial indicó que durante su liberación fue trasladado por “por territorio venezolano (…) pero no lo puedo asegurar, pero creo que estaba en territorio colombiano y para hacer más fácil mi salida me subieron por territorio venezolano y me dejaron ahí en la frontera”.

Finalmente aseguró que tiene fe en que el proceso de paz con el ELN llegará a un buen final. Sin embargo, considera que esta guerrilla facilite las negociaciones con el Gobierno y la delegación encabezada por Juan Camilo Restrepo.