En entrevista con la Revista Semana

"No creo que sea corrupto": Esposa del exfiscal Luis Gustavo Moreno

Redacción Judicial

Gustavo Moreno, exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Archivo particular

“Prefiero penar que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero no creo que sea corrupto”. De esta forma Carolina Rico González explica la situación que vive actualmente su marido, Luis Gustavo Moreno, el exjefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General quien fue capturado el pasado 27 de junio por presuntamente haberle solicitado una millonaria suma de dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus para beneficiarlo en el proceso que se le adelantaba por actos de corrupción.

En entrevista con la Revista Semana, Rico González aseguró que nunca tuvo conocimiento de las actividades que adelantaba su esposo puesto que siempre se dio la división de la vida familiar con la vida laboral. Respecto a esto señaló que el exfiscal va a responder ante la justicia por los actos que cometió. “A hoy no lo puedo creer. Para mí Gustavo Moreno es una persona intachable. Me siento en una película, es una pesadilla”.

El día de la captura se dirigió, en compañía de su padre, al búnker de la Fiscalía General para ver qué estaba pasando. En esa oportunidad le permitieron una reunión de 10 minutos con su esposo. En el encuentro Moreno le dijo “que estuviera tranquila, que todo se iba a solucionar”. (Ver: Las propiedades del exjefe anticorrupción, Gustavo Moreno)

Frente a la carta enviada desde la prisión en la que pidió perdón por sus actos y reconoció que había incurrido en un error, Rico González considera que se trata de un “acto de gallardía” puesto que “no es fácil decirle a todo un país que se equivocó. Hoy todo el mundo nos señala. Yo lo voy a apoyar. Él va a responder ante la justicia. Pero la esposa, la hija y la familia lo van a apoyar”. (Ver Para absolver a la esposa del exfiscal Moreno acusaron a la abuela)

En referencia a la noticia sobre la extinción de dominio que adelantará la Fiscalía General en contra de los bienes de Moreno, su esposa considera que tienen todas las pruebas para demostrar que los apartamentos en Bogotá y los vehículos fueron comprados de manera legal. “Vamos a demostrarle al país entero que no es como dicen. Los bienes que tiene Gustavo son producto de su trabajo de más de 10 años”.

Es consciente que la situación que vive su esposo no es fácil. Además del proceso que se le adelantará en Colombia tiene pendiente una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos para que responda allá por sus actividades ilegales. Todo esto le ha generado consternación y no sabe cómo se lo va a explicar a su hija de tres años de edad.

“Me da muy duro. No tocó ese tema con él. Me da muy duro. No quiero adelantarme a lo que va a pasar. Una cosa es tenerlo acá y otra allá. Creo que tenemos que seguir adelante y dar la cara. Algún día esto se tiene que terminar”, manifestó en la entrevista.

Moreno actualmente se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. Para el próximo 14 de julio está citado en el Tribunal Superior de Bogotá para la audiencia de imputación de cargos. El abogado de 34 años deberá responder por el delito de concusión.