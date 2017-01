"¿Por qué no garantizan derechos de todos los animales?": autora de demanda contra corridas de toros

Juliana Chahín es una joven abogada de la sede de Bucaramanga de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia). Su nombre no sería reconocido si no fuera porque es ella quien interpuso la demanda contra el artículo quinto de la ley de maltrato animal que se aprobó en 2016, en el que se excluyó del maltrato los espectaculos como las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas, y aquellos animales para alimentación y estudios científicos. La acción judicial que interpuso Chahín tiene a la Corte Constitucional discutiendo, una vez más, sobre la validez constitucional de aceptar determinadas prácticas que implican la muerte de un animal. El debate ha sido tan intenso que los magistrados decidieron aplazar la discusión para el próximo lunes.

En su demanda, Chahín del Río señaló que "estas conductas (las corridas toros y otros espectaculos con animales) desarrolladas por personas hacia seres que no tienen la posibilidad de defenderse merece ser sancionada en vez de estar contemplada como una conducta excepcionada de coerción en el ordenamiento jurídico". El Espectador habló con ella sobre los alcances que cree puede tener su acción legal.

¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió interponer esta demanda?

El año pasado, en medio de un ejercicio académico me causó mucha curiosidad esa ley, pues me apreció importante que reformara elementos no solo del código penal, sino también del civil y otros. La tomé para un trabajo de la universidad y al propio me pareció que era muy buena, que protegía de manera efectiva los derechos de los animales, pero luego me di cuenta que exceptuó las conductas de corridas de toros, corralejas y peleas de gallos del maltrato animal, y eso no me apreció justo. Por eso interpuse esa demanda.

¿Cuál es su objetivo con esta demanda?

Mi objetivo no es que se judicialice a nadie, mi objetivo es que se le brinde la protección a todos los animales por igual. No sé de dónde se ha sacado que con esta ley se podrían meter a la cárcel a los toreros, eso es absurdo porque si se llegara a aprobar todo lo que se pide con esta demanda, solo se judicializarían estas conductas a partir del momento en que empiecen a regir las nuevas disposiciones.

¿No lo pensó dos veces antes de poner la demanda, teniendo en cuenta que la Corte ya se ha pronunciado a favor de las corridas en otras ocasiones?

Yo tenía conocimiento que el tema de los toros siempre ha sido visto y protegido como expresiones culturales, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una nueva ley en la que se protegió y penalizó el maltrato animal. Yo la puse porque no entiendo que garanticen los derechos de algunos animales y no de otros. Yo sé que es complicado que fallen a favor de la demanda, pero siento que vale la pena intentarlo.

¿Y piensa que el camino penal es el camino más adecuado para que estas conductas no sigan ocurriendo?

Considero que sí es la mejor manera, porque si ya fue penalizado para otros animales, ¿porque no puede hacerse para estos? Para mí es una excelente solución.

¿Y no le da miedo que al convertir estos espectáculos en crímenes, se ponga a los animales que participan en ellos en un riesgo mayor, o en condiciones más indignas?

Yo dudo que el maltrato pueda ser mayor, dudo que pueda aumentar. Es que en cada corrida un toro muere, no creo que nada puede empeorar. Yo dudo mucho que eso pueda llegar a ocurrir, pues ellos ya los tienen en ciertas condiciones que no son las mejores.

¿Qué pasa si la Corte decide tumbar su demanda?

Seguiré haciendo el intento, estudiando la ley más a fondo y buscando nuevos argumentos para que los toros tengan los mismos derechos que otros animales. Me remitiré a casos internacionales y buscaré otros medios legales para apoyarlos.