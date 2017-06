Corrupción en Córdoba

"No se perdió un solo peso": Alto Consejero Presidencial para las Regiones

Redacción Judicial

El Alto Consejero de la Presidencia para las Regiones, Carlos Corres Estaf y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda se defenderán en libertad en el proceso penal que se les adelanta por las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del millonario contrato para la adecuación del Coliseo “Happy Lora” para que fuera sede de los Juegos Nacionales en 2012.

En la mañana de este viernes, la jueza 40 de control de garantías determinó que no existían méritos para emitir una medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos imputados. “Hoy pudimos demostrar que no hay peculado, no hay interés indebido en la celebración de contratos. No se perdió un solo peso, lo único que hicimos ponerle interés para que esa obra tan importante fuera terminada y entregada para el disfrute de todos los monterianos”.

Por su parte, el abogado Andrés Garzón aseguró que la jueza hizo varios llamados de atención a los argumentos presentados por la Fiscalía General en la imputación de cargos y en la solicitud de medida de aseguramiento. Para el jurista no se presentó ningún argumento que evidenciara la participación de su defendido en los hechos investigador.

“Se capturó para investigar, pero no se investigó para capturar”, precisó el abogado al citar una de las conclusiones a las que llegó a la jueza en la audiencia reservada en la que se adelantó de manera reservada. En su concepto, “el proceso muere” puesto que se desvirtuaron los argumentos de la Fiscalía General. “Formalmente debe seguir, pero para mí se le debe dar cierre a este proceso”.

En la diligencia judicial celebrada el pasado miércoles Correa y Pineda se declararon inocentes de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.