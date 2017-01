Nuevas líneas de investigación en caso Odebrecht

Con investigaciones abiertas en Fiscalía, era apenas lógico que la Procuraduría abriera investigaciones disciplinarias contra el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el exsenador liberal Otto Bula, por los sobornos de US$6,5 y US$4,6 millones que respectivamente habrían recibido para ayudar a que la empresa Odebrecht se quedara con el contrato –y las adiciones posteriores– de la construcción de la segunda fase de la Ruta del Sol. Así lo anunció el procurador Fernando Carrillo el pasado miércoles. Pero en un esperado anuncio, el procurador general abrió la puerta de nuevos capítulos por este escándalo.

El primero tiene que ver la apertura de una investigación preliminar contra siete funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre ellos su director, Luis Fernando Andrade. El segundo, sobre el préstamo que hizo el Banco Agrario a Navelena, el consorcio (cuyo socio mayoritario es Odebrecht) encargado de reactivar la navegabilidad por el río Magdalena, y, finalmente, un tercer capítulo por la investigación preliminar contra el exdirector de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Jorge Pizano, por el contrato que firmó la entidad a su cargo con un consorcio del que formó parte Odebrecht para la construcción del alcantarillado Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá.

Sobre las indagaciones contra el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, y contra seis de sus funcionarios, precisamente por las irregularidades que rodearon el contrato de la Ruta del Sol II y sus adiciones, el procurador no hizo mayores pronunciamientos. Carrillo se limitó a señalar que los funcionarios cuyas acciones indagará la Procuraduría son Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño y Andrés Figueredo Serpa. Ante esta decisión, la ANI expidió un comunicado en el que, además de rechazar de forma “vehemente” las acciones de Odebrecht, expresó que colaborará “diligentemente con el proceso que adelante la Procuraduría”.

Respecto al contrato que ya había sido cuestionado, pero por el cual las autoridades aún no habían iniciado investigaciones formales contra nadie: el del préstamo de $1,3 billones que le hizo el Banco Agrario a Navelena, el consorcio que conformó Odebrecht junto a la empresa Valorcon para devolverle la navegabilidad al río Magdalena. Carrillo anunció que desde la Procuraduría se investigará a todos los miembros de la junta directiva del Banco Agrario para noviembre de 2015, fecha en la que se autorizó el crédito a favor de la naviera de la cual Odebrecht es dueña en un 87 %.

El primero en poner la lupa sobre este préstamo fue el senador Jorge Enrique Robledo. Ante sus cuestionamientos, el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussán, dijo que el préstamo se había hecho en condiciones normales del sector financiero. No obstante, aceptó que Navelena incumplió con lo estipulado en el crédito, en el cual se estableció que el primer pago, por un valor del 50 % de la deuda, debía hacerse antes del 17 de diciembre de 2016; y el segundo, antes del 20 del mismo mes. No obstante, el Banco Agrario todavía no planea acudir a la fiducia que respaldó la operación comercial.

El tercero de los capítulos que abrió ayer la Procuraduría, al menos en materia disciplinaria, fue la decisión de investigar al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Jorge Pizano, por el contrato que firmó la EAAB con un consorcio conformado por Odebrecht y otras dos sociedades para el diseño, la construcción y la puesta en operación de un túnel para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, que se suscribió en diciembre de 2009. Por esa época, el zar anticorrupción, Óscar Ortiz, le pidió a Pizano suspender la licitación por indicios de vicios en la misma. Esto nunca pasó y el consorcio de Odebrecht se quedó con el jugoso de contrato de $244.363 millones.

Según la declaración del procurador Fernando Carrillo, las indagaciones contra Jorge Pizano se adelantan por una presunta maniobra de “puerta giratoria” que habría llevado a cabo el exfuncionario. Con esto, el jefe del ministerio público se refiere a que tras dos años en el cargo, Jorge Pizano renunció a la Alcaldía de Samuel Moreno en junio de 2010 para aceptar una “importante oferta laboral en el sector privado”. Dicho cargo era como supervisor de obras de Odebrecht, en donde lleva ejerciendo los últimos seis años.

Cabe aclarar que este capítulo también está moviéndose en la Fiscalía. Hace tan sólo una semana, el equipo investigador de la Fiscalía encabezado por el fiscal Juan Vicente Valbuena Niño, adelantó once allanamientos en la EAAB. En días pasados, este diario logró establecer que además de Pizano, la Fiscalía tiene en la lupa a otros nueve funcionarios que trabajaban en la EAAB en esa época. Además, el Ministerio de Transporte le solicitó copia del contrato al gerente actual de la empresa de alcantarillado de Bogotá, Germán González Reyes, quien lo remitió, además, a la Fiscalía.

Por si fuera poco, Fernando Carrillo anunció además que en una demanda que Odebrecht interpuso contra el Estado en un tribunal de arbitramiento, la Procuraduría solicitó la protección de los derechos colectivos: “Esa firma espera que se condene al Estado colombiano a pagar cerca de $798.000 millones. Es inaceptable, inadmisible e indignante”, dijo Carrillo. Asimismo, aseguró que desde la entidad a su cargo ya se solicitó la restitución inmediata de los US$11,1 millones de los sobornos que pagó Odebrecht en el país.