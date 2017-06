Caso Odebrecht

Odebrecht: La declaración de Andrés Giraldo ante la Comisión de Acusación

Redacción Judicial

El pasado 24 de mayo, el empresario Andrés Giraldo Rivera rindió declaración juramentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación que se adelanta por el presunto ingreso de dineros girados por Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014.

En las dos horas que duró la declaración, Giraldo dio detalles sobre la reunión que sostuvo con el excongresista liberal Otto Nicolás Bula Bula –procesado actualmente por este escándalo de corrupción- en una cafetería en un exclusivo sector del norte de Bogotá, así como un negocio que le propuso el exsenador para trabajar de manera mancomunada.

En su declaración, revelada por NoticiasUno, el empresario explicó que en los primeros meses de 2015 visitó las oficinas de Odebrecht en Bogotá, donde conoció al presidente de la trasnacional en Colombia, Eleuberto Martonelli. Giraldo habría asistido a dos o tres reuniones en esas oficinas, reuniéndose con “funcionarios técnicos de Odebrecht”.

Sobre Martorelli aseguró que en 2015 “intentamos hacer una APP de aguas, asistí a dos reuniones, ahí vi al señor Martorelli, lo conocí y posteriormente esa APP no la pudimos ni formular”. Posteriormente, el empresario explicó su reunión con Otto Bula en el Juan Valdéz que está ubicado en cercanías al Hotel Virrey.

En dicho encuentro también asistió Juan Sebastián Correa, asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y quien actualmente se encuentra privado de su libertad por favorecer los intereses de Odebrecht. Correa lo habría buscado en reiteradas oportunidades para fijar dicho encuentro.

“Él me insiste, durante uno o dos meses me hace una llamada y me dice cuándo se va a reunir, y finalmente a finales de 2015, me reúno con él y lo lleva a la reunión el señor Juan Sebastián”, explicó. En su declaración igualmente hizo mención a lo que conocía sobre la campaña Santos Presidente 2014, de la cual era gerente su amigo personal, Roberto Prieto.

“No participé de la campaña, lo que yo ni sé, es que él tenía hasta dónde sé (…) lo que yo alcancé a entender, tenía un mecanismo de financiación de la campaña con reintegro de votos”. En repetidas oportunidades Giraldo ha negado la versión de Otto Bula sobre la entrega de un millón de dólares en efectivo cuyo destino sería Roberto Prieto.