Otto Bula no aceptó cargos relacionados con la entrega de apartamento al fiscal Aldana

Redacción Judicial

Al salir de la diligencia judicial que se adelantó en la Unidad de Reacción Inmediata, URI de Puente Aranda (Bogotá), el exsenador Otto Bula dijo que no aceptó los cargos de Cohecho por dar y ofrecer y asociación para cometer delitos contra la administración pública, porque según él no le entregó un apartamento en Bogotá, al exfiscal Rodrigo Aldana como lo aseguró la Fiscalía.

Según Bula el ente investigador se encuentra haciendo presiones indebidas en su contra, ya que lo cambiarían de su centro de reclusión.

“No me allano a cargos porque jamás he dado apartamentos a Rodrigo Aldana para que falle en nada a mi favor es más Rodrigo Aldana nunca ha tenido un proceso contra Otto Bula. Me están presionando me tienen en cosas de castigo para presionarme. Son presiones indebidas de la Fiscalía que me lleven al Caguán”, sostuvo el exfuncionario.

Bula también dijo que su relación con las inmobiliarias se da por los negocios por ser comerciante “y me dedico a eso, a compra de propiedades”.

Sin embargo, el exfiscal especializado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Rodrigo Aldana, aceptó su responsabilidad por corrupción en la administración de justicia tras haberle recibido el apartamento 1117 del conjunto residencial Pentagrama de Bogotá, avaluado en más de $300 millones a cambio de ayudas para intentar cerrar un proceso de extinción de dominio en favor de Otto Bula.

El fiscal Aldana también aceptó que incumplió con su deber como funcionario público al no trasladar los expedientes a tiempo que por asignación especial le había entregado el fiscal general. Fueron ocho meses los que Aldana se negó a cumplir con las solicitudes de la Dirección de Fiscalías Especializadas, la Dirección de Lavado de Activos y la Dirección de Extinción de Dominio para devolver los procesos a los fiscales que sí tenían competencias para conocer investigaciones de extinción de dominio.

Frente a este hecho Bula dijo que en su expediente no reposa ninguna investigación por extinción de dominio.