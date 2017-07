El fallo se emitió en abril de 2014

Para absolver a la esposa del exfiscal Moreno acusaron a la abuela

Redacción Judicial

El 23 de abril de 2014, el juzgado 14 penal de conocimiento de Bogotá emitió fallo absolutorio a favor de Carolina Rico Rodríguez en el proceso que se le adelantaba por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Su defensor era en ese momento el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.

En dicha diligencia judicial, la Fiscalía manifestó que existían los suficientes elementos materiales probatorios para emitir un fallo condenatorio en contra de la acusada, quien fue detenida por la Policía en el muelle cuatro del aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaba salir a París (Francia) con 194 gramos de cocaína en su equipaje de mano.

Los audios de la diligencia fueron revelados este jueves por Blu Radio que detalló que la audiencia duró 53 minutos y que llamó la atención la ambigüedad y confusión que durante la argumentación presentó el fiscal del caso, Jesús Miguel Porras, quienen un comienzo dijo que sí había pruebas contra Carolina Rico. (Escuche los audios aquí)

Para el representante del ente investigador existían los “elementos constitutivos de la llamada tipicidad objetiva” en contra de la procesada. Sin embargo, en el desarrollo de su intervención, el fiscal del caso cambió su discurso asegurando que existía una duda razonable en la teoría del caso.

El fiscal del caso citó para esto los argumentos esgrimidos por el abogado Moreno Rivera frente al hecho de que la maleta de mano cargada con droga había sido llevada y entregada por la abuela de Rico González. Para ese momento, la mujer ya había fallecido por lo que no pudo ser llamada como testigo.

“La Fiscalía no tiene otro camino sino persistir en la condena por cuanto, como lo he argumentado, se tienen los elementos materiales probatorios (…) pero tampoco desconoce que existe esa duda insalvable que se demostró acá que la persona que entregó el maletín es una persona que desafortunadamente descansa en paz, eso hace que la tipicidad subjetiva no sea concreta”, señaló el fiscal.

Frente a esto, el juez de conocimiento calificó como “cuestionable” este tipo de argumentación jurídica. El funcionario judicial señaló que se estaba ante una “historia sofistica, frente a la forma en cómo llegó la maleta de mano a poder de Carolina que iba a viajar a un país extranjero (…) Pero resulta que no se puede contar con el testimonio de la abuela que hubiera clarificado la situación de una manera veraz y una acercamiento a la verdad verdadera, se tiene una verdad procesal”.

En el juico la defensa de la procesada presentó cinco testigos, entre los que se encontraban el excomandante de la Policía de Putumayo, coronel (r) Harold Acosta; la perito psicóloga forense, Carolina Gutiérrez, y tres familiares de la procesada. Mientras que la Fiscalía solamente presentó pruebas documentales, entre las que se encontraban los registros e informes de la Policía y autoridades migratorias.

El abogado auxiliar, Majer Nayi Abushihab –quien actualmente es asesor del despacho del Fiscal General- señaló que en efecto Rico Rodríguez había sido detenida en un operativo de rutina con una maleta con doble fondo.