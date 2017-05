Caso Odebrecht

Para el 24 de mayo quedó acusación contra Otto Bula

Redacción Judicial

El juez solicitó 12 días para decidir si acepta o no a la Contraloría y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como víctimas del proceso.

Este viernes se realizaría la audiencia de acusación formal contra el excongresista Otto Nicolás Bula por el caso Odebrecht. Sin embargo, ante la solicitud de los abogados de la Contraloría y la ANI de que se les reconociera como víctimas dentro del proceso, el juez 15 de conocimiento solicitó 12 días para evaluar su decisión. La razón es que la Fiscalía se opuso a que la ANI fuera acreditada como parte del proceso. (Lea: “Exsenador Otto Bula va a juicio por caso Odebrecht”)

Según la fiscal del caso, en el proceso no se puede reconocer a la ANI como víctima porque es una de las entidades que fue corrompida por Odebrecht y para cometer los ilícitos por los cuales está siendo juzgado Otto Bula. Agregó que fue con la ayuda de Juan Sebastián correa, quien era el enlace entre el Congreso y la ANI, que Bula logró acercarse a la entidad. Además, la fiscal indicó que el presidente de esa entidad, Luis Fernando Andrade, también está vinculado al proceso y ya rindió interrogatorio (Vea: “Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI”)

A su vez, el abogado de la ANI, Fabio Humar, indicó que él no representa los interese de ningún particular sino de una persona jurídica. Señaló que es de vital importancia que tengan participación en el juicio, pues fue la ANI la que terminó permeada por la corrupción y se necesita saber quiénes fueron los funcionarios que se corrompieron para que no quede manto de duda sobre una entidad que maneja alrededor de $50 billones de presupuesto.

Frente a la Contraloría no hubo ninguna oposición de ninguna de las partes, pues días atrás la misma Fiscalía indicó que la única víctima de la corrupción de Odebrecht había sido el bolsillo de los colombianos y que esa entidad era la única que podía velar por la protección de los recursos públicos es la Contraloría. A su vez, la defensa de Otto Bula no hizo comentario alguno sobre la solicitud de las dos entidades para acreditarse como víctimas. (Vea: “Le dejé la tulita con el dinero”: Otto Bula”)

El juez del caso notificó que el próximo 24 de mayo a las 2:00 p.m. daría a conocer su decisión y que, de no presentarse ninguna apelación, continuarían con la lectura del escrito de acusación, que tiene prueba reina la declaración que entregó el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. (Vea: “Los falsos contratos del caso Odebrecht”)

Otra de las audiencias que fue aplazada en el caso Odebrecht fue la de Juan Sebastián Correa, el funcionario de la ANI que servía como enlace del Congreso y que, supuestamente, gestionó una reunión en 2014 entre Otto Bula y Andrés Giraldo Arango. La Fiscalía le imputaría a Correa cargos por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. La razón para aplazar la audiencia de Correa es que su defensa presentó una excusa para no asistir a la diligencia. La audiencia fue programada para el próximo 25 de mayo. (Vea: Aplazan audiencia de imputación de cargos contra Juan Sebastián Correa)