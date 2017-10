A Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, le prohibieron la salida al país

Redacción Judicial

Todo está casi listo en Santa Marta (Magdalena) para el inicio de los Juegos Bolivarianos que comenzarán el próximo mes. El alcalde de la ciudad, Rafael Martínez, y el Comité Olímpico estaban listos para viajar a Caracas (Venezuela). Pero las autoridades le prohibieron la salida del país al burgomaestre. La razón: el desacato de un fallo de tutela de un pensionado de la ciudad. (Le puede interesar: Bolivarianos, a toda marcha)

Así lo dio a conocer el propio Martínez quien, al no poder viajar desde Barranquilla al vecino país, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que explicó que se cancelaba su viaje para darle la cara a la justicia. “Por orden de una juez, una tutela de desacato al no reconocer una pensión sin el lleno de los requisitos, no podemos viajar a la ciudad de Caracas a recibir la llama bolivariana”. (También le puede interesar: Se entregarán 1.513 medallas en los Juegos Bolivarianos)

Por defender bolsillos de los samarios al NO reconocer pensión sin requisitos de ley, tutela nos impide viajar a recibir llama Bolivariana. pic.twitter.com/2fBkbJXFlz — Rafael Martinez (@mrafael70) 28 de octubre de 2017

“Vamos a acatar las órdenes de los jueces. Sin embargo, vamos a seguir defendiendo el interés y el bolsillo de los samarios”, agregó el alcalde, quien además explicó que el presidente del Comité Olímpico, Baltazar Medina, y el director de los Juegos Bolivarianos, Luis Guillermo Rubio, serán quienes reciban la llama.

Martínez, confirmó también a través del video, ya se encuentra de regreso a Santa Marta. "Como siempre daremos la cara y seremos respetuosos de los jueces, seguiremos cuidando el interés de todos los samarios", escribió el burgomaestre en su cuenta de Facebook.