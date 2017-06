"Somos inocentes": Capturados por atentado en el Andino

Redacción Judicial

A la llegada a la audiencia privada en los Juzgados de Paloquemao, los capturados por el atentado en el Centro Comercial Andino del pasado sábado 17 de junio, aseguraron que son inocentes.

"Somos inocentes. Esto es un falso positivo judicial para las elecciones de 2018, para que sigan ganando los mismos, para que sigan perdiendo los mismos de siempre", dijo una de las capturadas a su llegada al complejo judicial.

Anoche, durante la rueda de prensa en la que se ofrecieron detalles sobre la caputa de los sospechosos, el director general de la Policía, Jorge Hernando Nieto Rojas, indicó que las personas capturadas serán judicializadas por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

"Los cuatro hombres y cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, grupo que ha reinvindicado varios de los atentados", dijo el alto oficial.

Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez indicó que "hay evidencias para inferir autoría que comprometría a este movimiento (MRP) con el atentado". Lea también: Los atentados que se le atribuyen al MRP

El jefe del ente investigador señaló que a los capturados se les impurará los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, terrorismo, homicidio agravado en concurso homogeneo, tentativa de homicidio agravado, falsedad en documento público, fabricación tráfico y porte de armas y secuestro.

Martínez indicó que el pasado 16 de marzo dos de las personas capturadas este sábado fueron encontradas con explosivos en sus manos y presentados ante el juez de garantías. En su momento se les formuló delitos por terrorismo y porte de explosivos.

Según explicó el fiscal, "a juicio del juez de garantías no se configuraba de manera razonable la imputación por terrorismo porque a pesar de ser detenidos con material explosivo, el juez determinó que no había habido terrorismo porque la bomba no explotó".

Añadió que un día antes del atentado, la Fiscalía volvió a solicitar para el explosivista del MRP medida de aseguramiento de naturaleza privativa de la libertad. "De nuevo el juez de garantías determinó que no había méritos para imponer medida preventiva de libertad para este hombre".

¿Qué quiere decir esto? Que el hombre que habría puesto el artefacto explosivo en el Centro Comercial Andino pudo haber sido capturado 24 horas antes del atentado. Pero la propia justicia impidió la caputura.