Tribunal de Cundinamarca suspendió venta de Cafesalud

Redacción Juicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó medidas cautelares de irgencia en el marco del proceso de venta de la EPS Cafesalud por parte de Prestasalud. Con ponencia de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno se ordenó suspender provisionalmente todo lo relacionado con este caso mientras se toma una decisión de fondo en la demanda presentada por el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo.

En la acción judicial presentada por el congresista en contra del Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, se pedía suspender todo el proceso administrativo de "enajenación, para que no pueda surtirse la fase de cierre, es decir, que no pueda adelantarse la transferencia de la propiedad y el perfeccionamiento de la venta, hasta tanto no se realicen los ajustes necesarios que permitan la pluralidad de los oferentes".

Robledo cuestionaba que en el proceso solamente se presentó un oferente lo que va en contravía de los principios legales y constitucionales. "Se realicen los ajustes necesarios que permitan pluralidad de oferentes, y que estos cumplan con la totalidad de requisitos objetivos que garanticces su idoneidad y experiencia, lo que a su vez se refleje en garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad, eficiencia y oportunidad".

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estos argumentos y pidió suspender de manera inmediata todo el proceso. En la decisión se tuvieron en cuenta las recomendaciones presentadas por la Procuraduría General frente a las irregularidades que se presentaron en la audiencia en la cual se autorizó la venta de Cafesalud a Prestasalud por $1,45 billones de pesos.

El Ministerio Público advirtió en su momento que Prestasalud no iba a pagar las deudas que tenía Cafesalud -considerada la EPS más grande del país-, además se tenían muchas dudas sobre la forma en cómo se iba a hacer el traslado de los usuarios y el sistema de atención. Esto por lo que se consideró una falta de experiencia por parte del grupo que adquirió a la Empresa Prestadora de Salud y "la aparente imposibilidad de ejercer control y equilibrio entre el asegurador y el prestador del servicio de salud".

"Al tratarse no solo de la presunta vulneración de derechos colectivos, sino con este, de la prestación real y efectiva del servicio de salud de los afiliados a Cafesalud EPS S.A. y de conformidad con lo manifestado por la Procuraduría General de la Nación, existe convicción que permite a esta autoridad judicial evidenciar la urgencia de la medida cautelar", precisa el fallo de 17 páginas.

Para el Tribunal, el informe enviado por la Procuraduría General "vislubra una presunta vulneración a los derechos colectivos invocados y dadas las circunstancias de inminente enajenación de la EPS Cafesalud al consorcio Prestasalud, hacen necesario un examen exhaustivo de las pruebas que deben aportar los accionados previo traslado de la solicitud para que ejerzan su derecho a la defensa".

