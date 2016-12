El guepardo, al borde de la extinción

El animal terrestre más rápido del mundo, está mucho más cerca de su extinción de lo que se pensaba, según un estudio publicado por la Zoological Society of London (ZSL) en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los datos recogidos por la ZSL muestran que quedan unos 7.100 ejemplares de este animal en todo el mundo, lo que supone tan solo un 9% del rango histórico de la especie.

El guepardo asiático es el más afectado ya que quedan menos de 50 individuos habitando una pequeña zona de Irán. En Zimbabue, la población ha pasado de 1.200 a 170 ejemplares en 16 años.

Los guepardos se enfrentan a varias amenazas: la falta de presas, debido a la caza irresponsable de los humanos, la reducción de su hábitat y el tráfico ilegal de la especie, muy solicitada como "mascota exótica".

Los científicos urgen a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) para que cambie la clasificación del guepardo de especie "vulnerable" a especie "en peligro" en la Lista Roja de Especies Amenazadas.