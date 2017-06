Expertos advierten que los jabones antibacteriales podrían hacer más mal que bien

Redacción Medio ambiente

Al documento lo titularon La Declaración de Florencia. Un consenso firmado por más de 200 científicos y médicos profesionales en Estados Unidos, quienes advierten de la falta de beneficios del triclosán y triclocarbán, ingredientes infaltables en muchos implementos de aseo. Los productos compuestos por estos compuestos químicos, aseguran los expertos, no hacen mayor bien que lavar con agua y jabón, pero sí pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. (Lea: Invima estudia prohibir antibacteriales en Colombia)

No es la primera vez que se conocen esas alertas. En septiembre de 2016, la Agencia Americana del Medicamento (FDA) había hecho un llamado similar, al identificar 19 productos químicos antibacterianos que no eran eficaces. Algunos de ellos estaban compuestos por este par de ingredientes y por lo tanto no debían ofrecerse al mercado.

En Colombia, de hecho, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) se había pronunciado ante la decisión de la FDA, diciendo que los jabones antibacteriales están considerados dentro de la categoría de cosméticos y que cualquier medida que se tomara frente a estos debía ser consultada con la Comunidad Andina.

Y a pesar de que en el país la consulta del instituto no se ha concretado, los expertos internacionales destacan una serie de peligros que traen consigo el triclosán y triclocarbán en el documento, publicado el pasado martes en la revista científica Environmental Health Perspectives.

El primero de ellos es que estos ingredientes son usados como antimicrobianos, una clase de químico presente en los jabones, pastas de dientes, ropa, juguetes, plásticos, pinturas. Además de productos de cuidado personal, en los que no se ha comprobado que su uso signifique un beneficio para la salud de los consumidores.

Aunque el asunto que preocupa ahora son los daños que sufre el medio ambiente gracias estos compuestos químicos, los cuales terminan por quedarse en el ambiente. El problema es que “el triclosán y triclocarbán son una fuente de tóxicos y de compuestos cancerígenos, incluyendo dioxinas, cloroformo y anilinas cloradas”.

Que los químicos queden retenidos en el ambiente significa también que las plantas y animales se relacionen con éstos. Según los expertos, “el triclosán ha sido registrado en sangre humana y en la leche materna”.

En efecto, más allá de las advertencias, los científicos pidieron combatir la publicidad y comercialización de productos con estos componentes. Abogando, asimismo, por el desarrollo de nuevas alternativas que eviten exposiciones dañinas para el planeta.