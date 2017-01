Mercaderes (Cauca) vuelve a decirle no a la minería

Saliendo desde la Casa Campesina hasta llegar a la Casa de la Cultura en la vereda La Esmeralda, más de 5.000 personas del municipio de Mercaderes, Cauca, se darán cita hoy al medio día para marchar en contra de lo que, creen, podría convertirse en un proyecto minero que agote sus recursos hídricos.

Con esta iniciativa, convocada por la Coordinadora Campesina y Popular Mercadereña, asociación que a su vez reúne a cuatro organizaciones sociales del municipio, buscan interrumpir el proceso de socialización que estará llevando a cabo el Grupo CI S.A.S ante el Consejo Municipal de Mercaderes, sobre un estudio de prospección minera que están realizando en la zona.

Según explica Jaime Solarte, tesorero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - una de las cuatro organizaciones mencionadas - el Grupo CI S.A.S podría terminar interviniendo en zonas del municipio, que se encuentra al sur del departamento del Cauca, claves para garantizar el agua de los habitantes.

“En el corregimiento de la Esmeralda está el Cerro Campana, donde nace el río Alto Viejo. Si lo que ellos quieren hacer es una exploración y explotación minera, van a terminar desapareciéndonos, porque este es un clima cálido donde el agua es escasa”, afirmó a El Espectador. Además, agrega, este río es la fuente hídrica para tres municipios más: Florencia y Bolívar, en el Cauca, y San Pablo, en Nariño.

Las sospechas de que la zona era atractiva para minería la tuvieron cuando vieron algunas avionetas y helicópteros sobrevolar, pero fue confirmada hace dos semanas, cuando algunos topógrafos llegaron a Cerro Campana.

Sin embargo, según advierte Jorge Benavides, geólogo PhD y gerente de exploraciones del Grupo CI S.A.S, el problema radica en la desinformación, pues lo que ellos quieren hacer es apenas una prospección para ver si hay o no indicios de oro. “Nosotros no vamos a perforar ni hacer daño al medio ambiente, porque esto es un estudio preliminar. Somos un grupo técnico, que no tiene la misma forma de operar que la minería ilegal y tampoco somos una multinacional, como creen algunas personas”.

De hecho, parte de que el municipio de Mercaderes sepa de antemano que no quiere la presencia de minería, parte de la última experiencia que tuvieron con los mineros ilegales, cuando a punta de retroexcavadoras y contaminación del agua, terminaron por acabar con el caudal del Río Sambingo, entre los municipios de Mercaderes y Bolívar.

“Nosotros ya sabemos cómo es eso. Aquí legamos a tener hasta 72 retroexcavadoras y gente que venia del Chocó, de Antioquia, de la Costa Caribe, la Pacifica y del Norte del Cauca haciendo minería ilegal. A la final por la presión de nuestras movilizaciones, el Gobernador y las Fuerzas Militares, los sacamos, pero el río ya estaba casi destruido”, comenta Solarte. Esta vez no están esperando a que siquiera se explore para darle un no rotundo a la minería.

Ahora, aunque el gerente de exploraciones del Grupo CI S.A.S cree que el proceso está muy crudo para “prender las alarmas sobre minería”, aclara que en caso de que sí se llegue a abrir una mina, en la vuelta de cinco o siete años, se haría con todos los patrones de sostenibilidad, por lo que no se afectaría ni el río Alto Viejo ni el Cerro Campana.

“Nosotros tenemos todas las solicitudes ante la Agencia Nacional Minera, por lo que en caso eventual de que se haga minería, esta cumpliría con todas las exigencias de la ley. Si se logra un proyecto minero sostenible habría un jalón impresionante para la zona, sobre todo pensando en una situación en posconflicto”, advierte.