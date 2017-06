Las temperaturas alcanzaron los 48 grados Celsius

Olas de calor que obligan a cancelar vuelos

Redacción VIVIR

Cada día que pase el clima empeorará, pues ya son más los países que presentan temperaturas de 35 grados Celsius, según plantea el Laboratorio de Impacto Climático. Panorama complejo, ya que además de los graves efectos conocidos por superar esta temperatura, como el daño en diferentes tipos de siembra, el aumento del gasto de energía por el uso del aire acondicionado y la muerte de miles de seres humanos –sólo en Europa fallecieron 70.000 personas por esta causa en el 2013–, recientemente se conoció que aeropuertos de Phoenix (EE.UU.) tuvieron que cancelar sus vuelos por las altas temperaturas.

Phoenix está adaptado a una temperatura promedio de 35 grados en 124 días al año, y sus habitantes permanecen en interiores tanto como les sea posible. Sin embargo, aunque estén acostumbrados y progresivamente el suroeste esté experimentando una de sus peores olas de calor, esta semana la ciudad sufrió una de sus peores temperaturas, alcanzando los 48 grados.

Este clima llevó a las aerolíneas a cancelar decenas de sus vuelos, debido a que 48 grados es la temperatura que supera el límite de operación de algunos aviones. Climas con alto registro ponen en riesgo el servicio eléctrico y hacen que el avión tenga que tomar mucha más velocidad para compensar la pérdida de impulso que sufren los motores, sin mencionar que influye en que sea más difícil generar la fuerza adecuada.

Esto empeora el paisaje y preocupa aún más sobre los efectos que tiene el cambio climático a nivel mundial. Una reciente publicación de Nature Climate Change explica cómo durante 20 días o más al año, se producen olas de calor mortales que afectan al 30 % de la población mundial. Resultados que se complementan con lo expuesto por el New York Times en su artículo “95-Degree days: How extreme heat could spread across the world”.

Aquí explican que uno de los sitios que se verán más afectados en el mapa global será la capital de la India, Nueva Delhi, pues en la actualidad ya tiene un promedio de 105 días con temperaturas de más de 35 grados por año, en comparación con Washington, que presenta solo siete días con esta temperatura por el mismo corte de tiempo. De no reaccionar de inmediato, para el 2100, regiones como Brasil y África subsahariana tendrían temperaturas de más de 35 grados centígrados durante la mayor parte del año.

Situación no muy alejada de Colombia, ya que en febrero de este año presentó la temperatura más alta en Bogotá con 25,1°C, y en 2016, la ola de calor más elevada registrada en el país, fue de 45,4°C en Natagaima (Tolima).