500 familias sustituirán cultivos en Charras, Guaviare

redacción Nacional

El presidente Juan Manuel Santos lideró la firma en Charras, Guaviare, de los convenios con 500 familias para la sustitución voluntaria de cultivos en Guaviare, que significan el inicio de proyectos productivos por parte de las personas que viven del cultivo de hoja de coca en la región.

“Reemplazar el narcotráfico, reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos es un paso importantísimo para poder también desarrollar el campo en forma debida, en forma correcta”, expresó Santos en el evento. En esa población se prevé la sustitución de 730 hectáreas.

De acuerdo con el primer mandatario, la meta para final de 2017 es que se sustituyan de forma voluntaria 50 mil hectáreas. “Convencemos a comunidades para que erradique y reciban el apoyo del Estado”, señaló.

Aclaró que la ayuda está enfocada en las familias campesinas, pero que será “implacable” contra los narcotraficantes que se lucran de los cultivos.

“Seguiremos combatiendo el resto de la cadena, a los narcotraficantes, a los que realmente se lucran de este negocio. Con ellos seremos implacables y seguiremos siendo implacables”, concluyó Santos.

"Hay gente que no quiere la paz"

Durante su intervención en el evento, el presidente señaló que el programa ed sustitución de cultivos es uno de los muchos que vana cambiar la "fisionomía" del país, y se refirió a quienes se oponen a los acuerdos de paz con las Farc.

"Uno no se imagina cómo es posible que una persona, un ser humano, no quiera la paz. Pues sí, hay gente que no quiere la paz, pues a pesar de ellos, vamos a seguir adelante y no nos vamos a dejar debilitar”, sostuvo.