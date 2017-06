“Abajo las propuestas miserables del Gobierno”: presidente de Fecode

Redacción Nacional.

“No tenemos afán de levantar el paro, el que debe tener afán es el presidente de la República, porque todos los días un conflicto logra cerrarse, pero se abren mil en Colombia por los actos de irresponsabilidad de este gobierno”. Esas fueron las palabras que Carlos Rivas, presidente de la Federación Colombiana de Educación (Fecode) pronunció este martes durante el recorrido de los profesores desde distintos puntos de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. (Vea: Maestros y arroceros marcharon en Bogotá)

Los maestros se encuentran en paro hace 27 días exigiéndole al Gobierno mejores condiciones laborales. En febrero de este año Fecode envío a la ministra de Educación, Yaneth Giha, un pliego de peticiones en donde solicitaban una política educativa, carrera docente, incremento salarial, garantías de salud y prestaciones sociales y sindicales (Le puede interesar: Santos y Fecode, una relación con sabor a reguetón).

Según el sindicato de maestros, la administradora de la cartera de Educación no ha cumplido con las promesas, “abajo las propuestas miserables de la Ministra, no fue capaz con este paro y nos tocó acudir con el señor procurador”.

Este martes, desde las 4:00 p.m., representantes de la Procuraduría, el Gobierno y miembros de Fecode están llevando a cabo una reunión en donde se espera tratar tres puntos, la nivelación salarial, el sistema general de participaciones, reconocimiento de primas extralegales y de bonificaciones.

Esta reunión se da luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciará que “ya llegamos al final de la negociación. Espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda, nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos" (Lea: "No podemos ofrecer más, no tenemos los recursos": Santos).

Ante estas declaraciones, el presidente de Fecode anunció que “los maestros nos vamos en paro nacional, dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos este paro lo ganamos”.

El Ministerio de Educación lanzó una campaña por redes sociales llamada “Mitos y falacias de Fecode en este paro” con el fin de explicar lo que el Gobierno está ofreciendo a los maestros. En sus mensajes, explica que, “Fecode confunde que no hay más recursos para la educación, cuando el Gobierno dice que este año no hay recursos para compromisos adicionales a los que ya se asumieron en 2015: nivelación salarial de 12 puntos adicionales, ascensos y bonificaciones”.

También explicó que el Gobierno está trabajando en añadir recursos al Sistema General de Pensiones de 2017 y “está garantizando el pago de los salarios de maestros, incluidas, la nivelación, bonificaciones y ascensos en el escalafón".