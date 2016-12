Aerocivil presentará informe sobre investigación del accidente de avión del Chapecoense

El próximo lunes la Aeronáutica Civil presentará el primer informe de la investigación que se adelanta frente al accidente del avión de la empresa LaMia que transportaba a los jugadores, directivos, periodistas e hinchas del club brasileño Atlético Chapecoense en hechos registrados el pasado 28 de noviembre en el municipio de La Unión (Antioquia).

El director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra cuestionó las declaraciones del ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros quien concluyó que el accidente se produjo por responsabilidad directa del piloto Miguel Quiroga y de la empresa boliviana. Considera que estas afirmaciones son apresuradas y no las tenía que hacer el delegado.

“Esto no es posible ni jurídica ni fácticamente porque es el país donde se impacta una aeronave, en este caso Colombia, es el que tiene que adelantar la investigación oficial y dar los resultados”, precisó Bocanegra al considerar que los resultados oficiales de este tráfico hecho será el que presente la Aeronáutica Civil y no otra autoridad de otro país.

“Si no es un caso de indelicadeza, por lo menos sí se presentó una imprudencia. Pero la investigación respeta el relacionamiento con los Estados pero lógicamente no tiene capacidad de encubrimiento. Aquí hay que decir la verdad, todas las características y todo lo que está en las cajas negras, algunos aspectos que la opinión podrá analizar sobre costos de combustible, subsidios, cosas que dan a entender porque sucedió este acontecimiento que no debe repetirse”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

En el accidente fallecieron 71 personas, mientras que solamente seis sobrevivieron. Las investigaciones preliminares han permitido establecer que se presentó una falla humana por parte del piloto y de las directivas de la aeronave puesto que está viajaba con el combustible justo para el plan de vuelo, situación rechazada por los protocolos internacionales.