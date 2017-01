Alcalde de Bucaramanga a acusa a Vargas Lleras de humillar a los pobres

A Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, lo tiene sin cuidado su relación con el vicepresidente Germán Vargas Lleras o si este le retira sus afectos. Y eso quedó demostrado en una entrevista que el canal regional TRO le hizo al mandatario local en la que este criticó fuertemente al alto funcionario del Gobierno Nacional.

“Eso es pura politiquería. (…) los humilla (a los pobres) y los lleva allá para entregarles una llave de un apartamento cuando es una obligación del Estado la dotación de vivienda cuando hay recursos presupuestales”, dijo Hernández.

Seguidamente señaló que lo que hace Vargas Lleras es “pura compra de votos”. “Él piensa que con eso gana votos. Yo, que me consideraba amigo de él, no sé si me retire los afectos, no me interesa”, agregó.

Las declaraciones del mandatario local no quedaron ahí y obtuvieron una respuesta por parte de Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, del que hace parte el vicepresidente.

“Quien hace politiquería es este alcalde que es el que más ha perdido apoyo popular”, dijo Motoa, y agregó que el ataque que hace el alcalde de Bucaramanga es una estrategia para visibilizarse. “Algunos politiqueros tratan de utilizar el nombre de figuras de gran trayectoria y gran opinión pública para hacerse visibilizar”, señaló.

Para el senador, en el país se reconocen los logros que ha habido en materia de vivienda por la gestión de Vargas Lleras y la transparencia con la que los recursos han sido invertidos, por eso calificó de desafortunado lo dicho por el Hernández. “No me pronunciaré sobre lo que se piensa en el país de ese mandatario que parece que estuviera dirigiendo la ciudad de hierro”, concluyó.