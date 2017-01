Alianza criminal busca atentar contra la vida del alcalde de Medellín

Debido a las acciones contra la criminalidad que ha asumido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una alianza de bandas delincuenciales de la ciudad se unieron con la finalidad de “tumbarlo”. Así lo denunció la Fiscalía General de la Nación este martes, tras reportes obtenidos por las autoridades sobre los mismos cabecillas de las estructuras. (Lea: Tras operativo del alcalde por capturar a tres fleteros en Medellín, hoy uno quedó en libertad)

En este momento, el ente investigador y grupos de inteligencia adelantan la correspondiente indagación, a través de interceptaciones a llamadas telefónicas y rastreos de la red criminal. Por su parte, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a través de las redes sociales, para movilizarse contra la cultura de la ilegalidad.

“Generan esas alianzas, como ellos dicen, para desestabilizar y tumbar al Alcalde. Pero la cosa es sencilla: a mí no me eligieron ellos, a mí me eligió la ciudadanía, y yo trabajo para esa ciudadanía, para la gente que quiere vivir en paz en Medellín. Vamos a seguir trabajando, y yo lo he dicho, se acabó la zona de confort”, manifestó Gutiérrez durante su presencia en la feria Colombiatex, que se desarrolla en la ciudad por estos días.

Además, el gobernante resaltó las estrategias de seguridad planeadas dentro de su administración, que han tenido relevantes efectos dentro de los índices de criminalidad. La tasa de homicidio, por ejemplo, ha presentado una disminución del 20% de acuerdo con la Alcaldía.