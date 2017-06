Gobernador de Antioquia envió carta al presidente Santos sobre caso Belén de Bajirá

Tras haber sido conocido el nuevo mapa del Chocó, diseñado y avalado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y dado a conocer por El Espectador, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha manifestado su inconformidad con esta decisión, que ubica a Belén de Bajirá y otros tres corregimientos del municipio de Turbo, dentro del departamento chocoano.

Su última declaración de inconformidad fue el envío de un carta al presidente de la República Juan Manuel Santos, este viernes, en la que manifiestan como ilegal dicho mapa: “(… ) me obliga la urgencia que usted conozca que este presunto ‘mapa oficial’ carece de validez y eficacia jurídica: crea estragos asociales y viola normas legales”, expresa el gobernador dentro del manifiesto.

Los argumentos que le presenta al presidente dentro de la carta son dos, en el primer punto cita la resolución 1093 de 2015 del IGAC, en la que se anuncia el consentimiento de las partes: “… previo concepto favorable del representante legal de la entidad territorial respectiva y el de todos y cada uno de los representantes legales de las entidades territoriales colindantes, donde conste que sus límites se encuentran definidos y no se presenta duda alguna…”.

De esta manera defiende que al gobierno de Antioquia no se le fue tenido en cuenta para dicha decisión por lo cual, según él, sería inválida: “El Gobernador de Antioquia no fue consultado, tampoco fueron consultadas las gobernaciones del Valle y Risaralda. Como colindante con Chocó, Antioquia no renuncia al derecho de negar el consentimiento para que el IGAC publique el mapa”, comenta Pérez Gutiérrez.

En segunda instancia, explica que según el decreto 2881 de 2012, artículo 5, numeral 3: “El IGAC solo puede publicar mapas oficiales cuando no se afecten o modifiquen territorios”, por lo que afirma que el nuevo mapa estaría modificando el territorio paisa en comparación con las versiones antes publicadas por la misma institución.

Por último insistió en que esta última publicación afecta la convivencia entre los dos departamentos y estimula la violencia, además le pidió al presidente de la República una pronta respuesta frente a este presunto acto de “injusticia”: “El IGAC, de una manera irresponsable, destruye la convivencia entre Antioquia y Chocó, exacerba los ánimos entre ciudadanos y estimula actos de violencia entre dos pueblos. Solicito, Señor Presidente, su intervención inmediata para no dejar desinstitucionalizar el país. No hay dolor que hiera más que la injusticia y por esto Antioquia está unida toda e indignada, esperando que prevalezca la legalidad”, finaliza el gobernador de Antioquia.