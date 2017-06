Habitantes de Belén de Bajirá dicen que quieren ser antioqueños, según encuesta

redacción Nacional

En el sondeo, contratado por la Gobernación de Antioquia, el 90 % de los habitantes de este territorio dijeron que, si pudieran, elegirían ser parte de este departamento y no de Chocó.

En una encuesta realizada a 1.111 habitantes de Belén de Bajirá (tanto del casco urbano como de su zona rural) y que fue contratada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el 91 % de los encuestados dijo que se siente parte de Antioquia, mientras que solo el 7 % mostró su preferencia por Chocó.

La intención de la encuesta, que estuvo a cargo de la firma William Acero Arango (con registro aprobado por el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución 0429 del 14 de marzo de 2016), fue conocer las preferencias de las cerca de 16.000 personas que viven en este territorio y por el que se ha presentado una fuerte disputa entre Antioquia y Chocó para saber a qué departamento pertenece. Como se sabe, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) publicó recientemente el mapa en el que Belén de Bajirá está ubicado en territrorio chocoano.

Las respuestas sobre el departamento con el que, según el sondeo, hay más cercanía, coinciden con los resultados de la pregunta sobre cuál creen que es el que ha velado, históricamente, por sus intereses. El 86 % dijo que Antioquia, el 11 %, Chocó y el 3 % aseguró que ninguno de los dos.

Asimismo, 90 % de los beleños consultados dijeron que les gustaría elegir el departamento al que pertenecen mediante una consulta popular, el 6 % dijo que no y el 4 %, que ninguna. Cuando fueron cuestionados por los motivos de esta disputa, que ha llamado la atención de todo el país, el 77 % afirmó que se debía a las riquezas naturales del municipio, el 19 % aseguró que de por medio había intereses políticos y solo el 4 % habló de un interés humano.

Hubo otra pregunta que, a todas luces, resulta curiosa. La firma encuestadora les preguntó a los habitantes de Belén de Bajirá si creen que “la disputa es una revancha de Santos contra Antioquia”: el 65 % respondió que sí, el 30 % que no y el restante 5 % que no sabe o no responde.

A pesar de los resultados de esta encuesta contratada por el gobernador Luis Pérez, esta no es la única postura. Por ejemplo, Miguel Silva, director de la Agencia de Educación Superior de Medellín, en un conversatorio con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional, aseguró que “en algunos sentidos los habitantes de este territorio sienten más identidad por el departamento de Chocó que por el de Antioquia”. Silva también criticó que la discusión dejó en segundo plano a las necesidades de los beleños por los intereses políticos y económicos que hay en este territorio.