“Indignante y degradante”: Alcaldía de Medellín rechaza artesanías con mensajes machistas

El Pueblito Paisa está ubicado en la cima del Cerro Nutibara, en el centro del Valle de Aburrá. Este lugar es una representación de un típico pueblo antioqueño del siglo XX, por tanto, un plan turístico fijo de visita en la ciudad. Esta semana, una publicación en Facebook de Carolina Sanín (no la docente), prendió las alarmas sobre unas artesanías con mensajes alusivos a la violencia y que se comercializan en ese hermoso atractivo turístico de la capital de Antioquia.

Copas que tienen inscritas frases como “pegarle a una mujer no es cobardía, es domarla”, fueron encontradas en uno de los locales comerciales del Pueblito Paisa, lo cual desató una lluvia de reacciones en redes sociales: por un lado, de rechazo por el tipo de mensajes que se llevan los turistas que viajan a la ciudad y, por otro, de quienes afirmaban que ese tipo de copas con “mensajes de humor” se comercializan hace muchos años no solo en ese lugar sino en otros puntos turísticos de la ciudad.

La marea de indignación creció tanto que la Alcaldía de Medellín se pronunció sobre los controversiales souvenirs y manifestó su rechazo contra este tipo de productos. “La Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín expresa su rechazo a prácticas comerciales discriminatorias y ofensivas contra la mujer”, indicó esa dependencia de la Alcaldía. Asimismo, Gloria Gómez, Secretaria de las Mujeres, instó a habitantes y turistas de Medellín a que no compren ese tipo de recordatorios.

Indignante y degradante de la condición de mujeres es publicidad machista para turistas. Rechazamos apología a la violencia @SecMujeresMed — Gloria Gómez 8A (@glorygo25) 4 de enero de 2017

Turistas y habitantes en #Medellín no compren mensajes contra mujeres. @SecMujeresMed Emprendemos campaña contra estos productos @PerlaToro — Gloria Gómez 8A (@glorygo25) 4 de enero de 2017

Pero el rechazo no fue manifestado solo mediante ese mensaje. Funcionarios de la Secretaría viajaron hasta el Pueblito Paisa y efectivamente constataron que hay un local comercial que está vendiendo este tipo de artesanías. No obstante, la sorpresa de los funcionarios fue mayor cuando los responsables del lugar afirmaron que las copas ya no existían, y no porque las desecharon o las guardaron: se habían acabado, según dijeron.

Luego de dar con el local exacto, la Secretaría de las Mujeres llegó hasta el proveedor de las artesanías, cuya fábrica está ubicada en el municipio antioqueño de Cisneros. Allí, los funcionarios encontraron copas con mensajes aún más violentos o con frases que denigran a la mujer. Y no solo copas, también afiches, vasos, y otros souvenirs con mensajes similares. “Ubicamos al proveedor que está en Cisneros, donde encontramos productos peores respecto al trato contra las mujeres. Nos tratan como anacondas y frases muy despectivas”, dijo a RCN Radio la secretaria Gloria Gómez.

El rechazo de la Alcaldía y de las redes sociales fue generalizado, pero si las artesanías, que se consiguen a un precio de entre 3 y 5 mil pesos, siguen siendo adquiridas por turistas y habitantes, seguramente el fabricante seguirá encontrando un lucro con este tipo de productos y mensajes que erróneamente se podrían asociar con las tradiciones antioqueñas.