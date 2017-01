Polémica por elección del excurador del edificio Space como curador en Medellín

Tras un concurso público de méritos, Carlos Alberto Ruiz, quien entregó las licencias de construcción del edificio Space donde murieron 12 personas en el 2013, fue elegido como curador público de Medellín. Pero Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, desde el momento en que se enteró de la participación de Ruiz en el concurso, le pidió que se retirara.

Además, Gutiérrez no ha sido el único que criticó la elección de Ruiz como curador público de Medellín, cargo en el que permanecería por los próximos cinco años. También lo han hecho los familiares de las víctimas del edificio Space, así como el Concejo de Medellín.

Ruiz, quien fue absuelto en primera instancia tras ser acusado de prevaricato por acción, defendió su elección, asegurando que obtuvo un puntaje de 784, el más alto, en las pruebas del concurso auspiciado por la Universidad Pontificia Bolivariana el pasado 30 de diciembre. En una carta le reclamó al alcalde de Medellín que criticara su elección y le pidió que "respetara el debido proceso".

“Tristemente, yo como alcalde no tengo herramientas legales para decirle que no puede ser curador urbano; si no lo hace, me toca nombrarlo” dijo Federico Gutiérrez, que también aseguró que, de no nombrar a Ruiz como curador de Medellín, corría el riesgo de ser inhabilitado para cargos públicos por ocho años.

En respuesta a esto, Carlos Alberto Ruiz aseguró que con las declaraciones del alcalde “se han generado reacciones y comentarios sobre mi nombre y trayectoria profesional generando con esto un manto de dudas y descalificación de mis derechos, trayectoria y capacidades”. Y fue más allá. Ruiz se calificó a sí mismo como “otra víctima” por la tragedia del Space.

Con este panorama, Federico Gutiérrez tiene hasta el viernes para nombrar, o no, al excurador de Space. Pero a las críticas que tiene el probable nombramiento de Carlos Alberto Ruiz, se suma que en la capital antioqueña hay déficit de curadores, pues las tres Curadurías Públicas son atendidas por una sola persona, por lo que, así Ruiz sea nombrado, aún faltaría otro funcionario.