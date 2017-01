Tras 19 días de cierre, habilitado un carril de la autopista Medellín- Bogotá

La autopista Medellín- Bogotá, que estaba cerrada desde el pasado 28 de diciembre por el desprendimiento de 60.000 metros cúbicos de desplome, fue reabierta en su solo carril, según informó la la cuenta oficial de la Gobernación de Antioquia.

Durante los días que duró cerrada la vía fueron necesarios 200 operarios con 140 volquetas y 14 retroexcavadoras con el fin de darle apertura.

También aclararon cómo funcionaría la vía: en el sentido Bogotá – Medellín “podrán circular buses, vehículos livianos y carga pesada”.

#Vías | La circulación en la vía será de la siguiente manera: en sentido Bog-Med podrán circular buses, vehículos livianos y carga pesada. pic.twitter.com/AyyhuWUpdI — Gobernación (@GobAntioquia) 16 de enero de 2017

Mientras que en el sentido Medellín – Bogotá podrán circulas buses y vehículos livianos, pero no se permitirá el paso de vehículos de carga pesada. No obstante, aún no podrán transitar por la vía ni motocicletas ni bicicletas.

#Vías | En sentido Medellín-Bogotá podrán circular vehículos livianos y buses. No se permite el paso de vehículos de carga pesada. pic.twitter.com/M2IGVsgSsF — Gobernación (@GobAntioquia) 16 de enero de 2017

El radar instalado por Devimed muestra alerta naranja y la vía seguirá constantemente monitoreada. Se lograron remover 64 mil metros cúbicos de material que fueron llevados a las zonas de depósito en Girardota y Rionegro.

El terraplén en el que trabajaron los 200 operarios facilitó el paso vehicular en el kilómetro 14+35 y habrá acompañamiento de Policía y funcionarios de Devimed para controlar el paso de los vehículos y en los próximos días se podrían presentar cierres programados para terminar el retiro de roca y tierra.