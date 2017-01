CartasAJasmín: “Hay cánones sexistas a los que pretenden reducirnos: dulces, recatadas, niñas de su casa”

Jasmín,

Te voy a contar una confidencia: suelo quedarme dormida en los taxis de noche. Sé que no está bien, pero no puedo evitarlo. Hasta ahora, todo el tiempo había estado tranquila porque alguien anotaba la placa, eso me hacía sentir segura; no siempre nos llamamos o chateamos después de tomar el taxi, unas veces sí, otras no. Por eso, esa imagen tuya que recreo es perturbadora: tú/yo tomando el taxi, tú/yo dejando que tu amigo anote la placa, y tú/yo sintiéndote segura llegando a casa. (Lea aquí la historia del caso de Jasmín)

Por el trabajo que hago, recibo y acopio información de buenas fuentes, y sé que el año pasado en Cartagena hubo por lo menos 5 feminicidios y miles de víctimas de violencia de género en sus múltiples manifestaciones. Además, durante los últimos dos años fui a múltiples comités, más comités, más comités, donde gente muy comprometida analiza el aumento de la violencia contra las mujeres en Cartagena y los obstáculos que existen para su protección. Reuniones de buenas intenciones pero a las que nunca (o casi nunca) van los que toman las decisiones, los que tienen el poder para impedir que casos como el tuyo ocurran y se repitan una y otra vez.

Sabes, son contadas con los dedos de una sola mano las sentencias que conozco en las cuales se sanciona la violencia contra la mujer en Cartagena. La Policía, los jueces, los comisarios, los fiscales siempre tienen sus razones...

Esta semana he discutido con mucha gente, y me he exasperado controvirtiendo comentarios estúpidos: ¿qué hacías a esa hora por ahí? ¿Por qué tenías una blusa corta? ¿Por qué estabas en esa discoteca? ¿Por qué andas sola y te expones? Todas esas preguntas son indicativas de la ciudad que habitamos, esa que justifica la agresión a las mujeres si alteramos los cánones sexistas a los que pretenden reducirnos: dulces, recatadas, niñas de su casa. Nuestra seguridad atada a una imagen construida al servicio de la misma sociedad que se aprovecha de ello para convertirnos en cuidadoras del hogar, porque "es nuestro destino".

Sin embargo, fíjate, también cuántas solidaridades despiertas en quienes no te conocemos pero creemos que la ciudad tiene la obligación de cuidarte, de generar los espacios seguros para que puedas construir y narrar tu propia historia. Nuestra historia.

Por eso es tan importante la convocatoria que generas. Ahí, dormida, mientras te repones, tienes a miles de cartageneros y cartageneras a tu lado. Exigimos Justicia contigo, de esa con mayúscula, que manda un mensaje claro: ¡esto no se puede quedar así!

Despierta pronto y sal a marchar con nosotras, hagámoslo por Katerin, de 17 años, muerta en Cartagena el pasado 18 de enero de 2017. ¿Conociste su historia?, la carta que dejó su homicida dice: "Lo hice porque la amo demasiado y fue muy fuerte perderla y verla en brazos de otro".

Ves, necesitamos estar juntas, más unidas que nunca. Te esperamos Jasmín.

