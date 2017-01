CartasAJasmín: “Hoy te llamas Jasmín, pero pudiste ser Cecilia, o Claudia"

Te llamas Jasmín y no te conozco, pero me aterra saber que fuiste víctima de quienes no tienen el más mínimo respeto por la vida, quienes no han entendido que las mujeres son libres, que las mujeres no son de nadie.

Me aterra saber que la violencia en contra de sus cuerpos de mujer y en contra de su humanidad está tan cerca que termina por cruzarnos el alma y de querer salir corriendo en defensa de nuestras mujeres, de nuestras madres y nuestras hermanas.

A mí y a muchos más nos aterra y nos llena de rabia que una decisión tan simple como salir, como ir a bailar, a comer o a lo que se les dé la gana, termine por ser una elección de vida o muerte y que teman vivir a plenitud su tiempo y sus espacios por el acecho del maltratador y el violador.

Tampoco es justo que las acciones absurdas de unos pobres corazones te tengan que llenar de prejuicios y que, posiblemente, no vuelvas a caminar con la misma tranquilidad, y que te debas armar de coraje porque alguien más no pudo mantener la distancia y no te dejó llegar a tu casa.

Me alegra tener la esperanza de que puedes despertar y leer a decenas que sabemos que lo que te pasó es inaceptable y que te diremos que no tienes la culpa de nada, así otros más quieran juzgarte por tus decisiones libres.

Hoy te llamas Jasmín, pero pudiste ser Cecilia, o Claudia, o Ángela o Isabel u otra de las tantas a las que sólo les deseamos que vivan, que se queden y que no se vayan nunca.

*Esta carta hace parte de la serie de #CartasAJasmín, publicada por El Espectador, en la que amigos y desconocidos le envían un mensaje de fortaleza a Jasmín Álvarez Romero, quien está en coma inducido tras ser víctima de una brutal agresión en Cartagena. Si quiere publicar una carta puede enviarla a pcuartas@elespectador.com

