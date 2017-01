Bolívar 27 Ene 2017 - 12:29 pm #CartasAJasmín: “No habrá verdadera paz mientras se crea que una minifalda justifica una violación”

No lo lograremos mientras las mujeres no puedan abordar solas un taxi por el miedo a ser agredidas, mientras jóvenes como tú, Jasmín, sigan recibiendo estas tristes cartas de rabia y amor, y no simplemente cartas de amor.

Por: Orlando Oliveros Acosta