CartasAJasmín: “No podemos seguir viviendo bajo la lógica tiránica de no dar papaya”

Jazmín.

Esta ciudad es pequeña. Mucho. Casi todos nos conocemos. Resulta que esa noche en la que saliste a vivir, andaba reporteando mi historia sobre la guerra que se ha desatado entre los taxistas y UBER. Saliste a vivir no a morir. Qué tragedia... (Lea aquí la historia del caso Jasmín)

Al día siguiente alertaron de tu desaparición. Y a pesar de esa pandemia odiosa de indiferencia e individualismo colectivo que nos carcome, no ahorramos esfuerzos para encontrarte. Estamos en una situación de vulnerabilidad e indefensión absoluta, por eso debemos cuidarnos porque a cualquiera, en cualquier momento, nos puede pasar lo peor.

Tomé el testimonio de muchas chicas que prometían no volver a salir por físico miedo a ser agredidas. Haciendo vueltas personales encontré gente que te conocía; cercanos, familiares tuyos, angustiados e impotentes. Me estremeció su pesar.

No me importa que hacías, si saliste sola o acompañada. Qué más da si quisiste irte en la madrugada sobria o ebria. No podemos seguir viviendo bajo la lógica tiránica de "no dar papaya". Malditos, cobardes, no tienen perdón.

Rían, bailen, salgan, lloren, jodan. ¡Jodan! Vivan. Cuidémonos entre nosotros. Cuidemos a nuestras mujeres. Lucha, Jazmín ¡Vive!

*Esta carta hace parte de la serie de #CartasAJasmín, publicada por El Espectador, en la que amigos y desconocidos le envían un mensaje de fortaleza a Jasmín Álvarez Romero, quien está en coma inducido tras ser víctima de una brutal agresión en Cartagena. Si quiere publicar una carta puede enviarla a pcuartas@elespectador.com

