“Construcción que se desplomó en Cartagena era ilegal”: Curador

redacción Nacional

Este jueves los habitantes del plan 400, en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, se estremecieron por un estruendo con el que decenas de cartageneros salieron corriendo despavoridos para averiguar qué había sucedido. Un edificio de seis pisos se vino abajo, se desplomó cuando un número indeterminado de obreros se encontraba adelantando la construcción. Tras el colapso cinco personas han muerto y 23 fueron rescatadas con vida y 17 de éstas fueron trasladadas a hospitales por heridas. La Cruz Roja calcula que hay unas 15 más atrapadas debajo de los escombros, y que los primeros pisos de la estructura estaban habitados. (Fotos: Buscan entre escombros a atrapados tras colapso de construcción en Cartagena)

En medio de la tragedia que enluta a uno de los barrios más populares de La Heroica, se descubrió que la construcción desplomada era ilegal. A la entrada de ésta se observaba una valla que mostraba una supuesta licencia de la Curaduría 1 de la ciudad, con un número de radicado, con fecha del 20 de noviembre de 2016, y el uso: residencial multifamiliar. La fecha de instalación de la obra era 28 de noviembre del año pasado. (Lea aquí: Al menos cuatro muertos tras desplome de edificio en Cartagena)

Sin embargo, ese aviso era falso. Ronald Llamas, curador 1 de Cartagena, le dijo a El Espectador que la construcción no tenía trámite de licencia y que la valla era una mentira. “El logo de la curaduría no corresponde al actual, el número de radicado no existe en Curaduría 1 y 2. No tenían trámite ni licencia”, sostuvo el funcionario a este diario.

Llamas explica que las sociedades de arquitectos y de ingenieros tendrán que determinar las sanciones para los profesionales involucrados, así como las autoridades de control y penales determinarán las responsabilidades en cada uno de sus campos.

Al igual que la directora del Consejo Gremial de Bolívar, Patricia Galindo, Llamas alerta sobre la proliferación de construcciones ilegales en Cartagena, que alcanzan el 60%, y recuerda que para que una construcción sea legal es necesario tener la aprobación de la Curaduría y cumplir con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Algunas de las exigencias son llenar un formulario de tramitación, copia del certificado de tradición y libertad, un estudio de suelo, diseños estructurales y arquitectónicos, el presupuesto de la obra y la copia de la escritura.

“A la curaduría han llegado incluso personas a tratar de validar los permisos con licencias falsas”, concluyó el curador 1.

La metida de pata del alcalde de Cartagena

Un par de horas antes de que Galindo y Llamas aclararan que la construcción era ilegal, el alcalde de la ciudad, Manolo Duque, había dicho lo contrario y defendió la licitud de la edificación. “Este edificio colapsó hace pocos minutos. Como se ve en la foto contaba con licencia de Curaduría No.1 de Cartagena”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter con una imagen que tan solo unos instantes después fue borrada de esa red social.

Después del desafortunado trino, Duque dijo que estaba a la espera del reporte total de daños y que la alcaldía seguía en la zona del desastre atendiendo la emergencia. “Que caiga todo el peso de la ley sobre responsables. No permitiremos se juegue con la vida de la gente… Y en esta investigación @FiscaliaCol @PoliciaColombia y demás autoridades contarán con todo nuestro respaldo”, afirmó el alcalde.

"El puesto de control se ha establecido para trabajar dos o tres días, lo que sea necesario para recuperar los cuerpos que están debajo de los escombros, que esperamos estén con vida. Mi solidariadad para las familias que han perdido a sus seres queridos.. haremos turnos de seis horas cada una de las secretarías para lo que necesite la comunidad", concluyó Duque sin negar o afirmar que la contrucción era ilegal.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, por su parte, anunció que "ingenieros estructurales de la Gobernación de Bolívar trabajan para establecer el motivo del desplome del edificio".

Mientras tanto, en Blas de Lezo y en medio de decena de curiosos, cerca de 200 rescatistas siguen en la búsqueda de sobrevivientes. César Ureña, director de Socorro Nacional de la Cruz Roja, sostuvo que en este tipo de emergencias normalmente no se debe meter maquinaria pesada porque la vida de una persona puede estar dependiendo de un muro que cayó y le dejó un espacio de vida. Si se levanta esa base se cae todo, por eso es útil usar retroexcavadoras pequeñas y el trabajo manual. Contrario a lo que se está haciendo en Cartagena, “no es conveniente usar una grúa para remoción de escombros, precisamente por esos valiosos espacios de vida”, explicó Ureña a este diario.

Otra de las dificultades a las que se han enfrentado los rescatistas es la cantidad de personas que se aglomeraron en la zona. El sargento Alejandro Mutton, bombero de la estación de El Bosque, le pidió a la comunidad que se mantengan alejados para que permitan a los organismos de socorro trabajar.