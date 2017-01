Insatisfacción con el servicio, razón por la que viajeros dejan de visitar Cartagena

Cartagena de Indias, una de las ciudades que más referencian los turistas extranjeros para visitar Colombia y casi siempre presente en los rankings de los mejores destinos por conocer, debe mejorar su servicio al cliente. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del análisis hecho por la directora de la Cámara de Comercio de la ciudad, María Claudia Páez.

Páez le dijo a Caracol Radio que los viajeros que más poder adquisitivo tienen han disminuido sus visitas a La Heroica porque consideran que los precios son muy elevados en comparación con los servicios que reciben. No hay correspondencia entre el costo y beneficio.

“Digamos que Cartagena es caro para el turista porque la gente siente que lo que está pagando no corresponde al servicio que le están ofreciendo, y el problema no es tener miedo al precio que se pone, es cuál es el servicio que está prestando. Definitivamente la gente de mejor nivel de ingresos sí ha dejado de venir a Cartagena, porque no se siente satisfecha con ciertos servicios que presta la ciudad”, afirmó Páez.

La directora de la Cámara de Comercio invitó a las autoridades locales a tomar decisiones para que la ciudad se mantenga vigente en el turismo. “¿Cómo entran tantos carros en una ciudad tan pequeña, que no tiene vías que valgan? 600 mil carros no pueden entrar en 15 días. Hay que tomar decisiones”, concluyó Páez.