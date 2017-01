LGBTI indignados por discriminación a pareja gay en el hotel Holiday Inn de Cartagena

Mientras disfrutaban sus vacaciones en el hotel Holiday Inn Morros al norte de Cartagena, Rafael Yánez, procedente de Medellín, junto a su novio de nacionalidad holandesa fueron víctimas de un caso de discriminación este domingo 1 de enero. La agresión se presentó cuando la pareja se dio un beso en la piscina del alojamiento, donde se encontraban junto a sus familias, luego vino el gerente del hotel y les ordenó separarse en vista de que sus expresiones de cariño incomodaban a los huéspedes. (Lea: Referendo para prohibir que parejas gais y solteros adopten, a dos pasos de ser realidad)

Diego Sierra, familiar de la pareja, explicó en Caracol Radio que los dos hombres no realizaron actos obscenos o comportamientos distintos a solo estar juntos, lo cual representa una fuerte agresión a la comunidad LGBTI. Entretanto Yánez, uno de los afectados en el hecho, indicó estar sorprendido: “Para mí es un irrespeto porque no se nos dan los derechos, nosotros no estuvimos haciendo nada obsceno, de pronto nos dimos un beso que es algo normal, pero no estábamos haciendo nada irrespetuoso con nadie. No sé en qué momento algún huésped consideró que estábamos haciendo algo irrespetuoso”, manifestó el hombre, quien reside en Estados Unidos, a la cadena radial.

Por otra parte, William Rodríguez, gerente general del lugar, comentó durante la emisión que “la piscina estaba llena de familias. Llamaron a la recepción del hotel para que pidiéramos prudencia, y nuestro ejecutivo de guardia les pidió discreción porque este es un tema tabú en Colombia. Les ofrecimos otros lugares donde pudieran estar más cómodos, y todos los huéspedes tranquilos”. Agregando además, a modo de ejemplo, que si “en un restaurante un niño puede gritar, los clientes se molestan, pero si el niño es autista, en un caso extremo, toca llevar al niño a un espacio donde estén más cómodos".

Frente a esta declaración, la organización LGBTI de Cartagena, Caribe Afirmativo, se manifestó a través de una carta al hotel en la que piden que se explique las acciones tomadas, puesto que la Corte Constitucional no limita las expresiones de afecto entre homosexuales ni heterosexuales en espacios comunes, a no ser que estén cargadas de expresiones de genitalidad, que no es este caso.

Incluso, el hecho va en contravía con la sentencia 568 del 2015, donde la misma entidad judicial sentenció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a expresiones afectivas igual a las heterosexuales.

El director de la corporación, Wilson Castañeda, habló con El Espectador sobre “la preocupante explicación del gerente al poner como ejemplo el caso de un niño autista. Ese tipo de expresiones son discriminatorias y se está justificando una discriminación con otra. Estas palabras mandan un mal mensaje a la sociedad, lo reprochamos y exigimos respeto porque estas expresiones no pueden ser tratadas como enfermizas ni de desadaptadas”.

Desde el 2009, el observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha registrado 14 quejas de discriminación en sitios hoteleros, con esta situación serían 15. Once de los casos fueron documentados en Cartagena, tres en Santa Marta y una en el Golfo de Morrosquillo, en Coveñas. La mayoría por discriminación por afecto de parejas al mismo sexo.

En efecto, la institución plural en pro de la diversidad ha propuesto desde hace tres años campañas de protección a los derechos de la población LGBTI en los espacios hoteleros. Esta vez, la denuncia busca solicitar a la Superintendencia la creación de un instructivo interno para los alojamientos y servidores del turismo sobre el respeto a los derechos de los homosexuales, bisexuales, lesbianas e identidades trans.