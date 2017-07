Campesinos recibirán escrituras de sus fincas tras años de espera

redacción Nacional

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de formalizar los predios rurales privados de cientos de familias que por años no tuvieron escrituras, se comprometió, en menos de dos meses, a entregar 1.226 títulos de propiedad en los departamentos de Nariño, Antioquia, Boyacá, Meta y Chocó.

La entrega, anunciada por la entidad este miércoles, se da en el marco de la implementación del proceso de formalización por el decreto ley 902 de mayo de 2017.

“En menos de ocho semanas se acabará con el viacrucis al que estaban sometidos los campesinos al tener que esperar más de 20 años por el título de su propiedad”, dijo la Agencia en un comunicado.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Olga Lucía Hernández Arango y su esposo Diver Antonio Muñoz, un matrimonio caficultor de Pitalito que desde hacía 20 años comenzó a regar chapolas (plántulas de café) en su predio, pero solo hasta ahora podrán recibir el título que los acredita como dueños.

“La finca de nosotros se llama Los Nogales. Nos sentimos complacidos con el título del predio porque lo llevamos esperando más de 20 años. No me imaginé que fuera a salir después de tantos años. Me siento muy contenta, vamos a ser dueños, no vamos a estar en el anonimato y vamos a mejorar nuestra vida económica y nuestro negocio porque ya vamos a ir a una entidad bancaria siendo dueños de nuestro terreno”, dice ella.

Por su parte Muñoz comentó que se siente orgulloso “por tener por primera vez en la vida un título de propiedad. La felicidad es inmensa para mí saber que ya tengo algo propio”. Los Muñoz Hernández hacen parte de las 262 familias que recibirán este jueves en San Agustín y Pitalito (Huila), la escritura de su finca.

La ANT aseguró que esta entrega mejorará “sustancialmente” las posibilidades de inversión para campesinos, su desarrollo económico y calidad de vida. Así mismo, garantizará la seguridad jurídica de sus predios.

Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia de Tierras, explicó que, “en otras palabras, el decreto con el que buscamos reducir los tiempos de procesos como este no responde a un capricho de la Agencia de Tierras o del Gobierno Nacional. Este decreto es la respuesta a las necesidades más profundas de los campesinos, a los problemas que hay en el campo y que deben solucionarse ya”.