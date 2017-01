Contraloría traslada a Fiscalía hallazgos por ‘cartel de la hemofilia’ en Sucre

Este miércoles el Contralor General de la República, Edgardo José Maya, trasladó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, los hallazgos por más de $2.900 millones de pesos que detectó el organismo de control al comprobar que la Gobernación de Sucre reconoció y autorizó el pago por 8 presuntos pacientes con hemofilia con soportes, al parecer, falsificados. (Lea: A prisión otros dos exsecretarios por el ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba)

Por esto, de acuerdo con la Contraloría, esta nueva denuncia podría tener implicaciones penales por lo que iniciarán las respectivas investigaciones. La CGN también explicó que los presuntos pacientes hemofílicos “no fueron diagnosticados por ninguna EPS, ni se evidencia que hayan recibido tratamiento médico para este tipo de enfermedades asociadas a la coagulación”.

Sin embargo, la IPS interrogada, Fullsalud, presentó documentos que serían falsos e hizo recobros durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.

“Por lo anterior resulta claro que no existen elementos que justifiquen el gasto realizado por la Gobernación de Sucre en las vigencias 2012 al 2015 para reconocer el tratamiento integral y suministro de medicamentos a estas personas”, dijo Maya, quien agregó que este descubrimiento evidencia que la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba no ha aplicado los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS, ni ha hecho controles para detectar deficiencias en la inversión de los recursos destinados a la Salud.

Según Maya Villazón, estas situaciones evidencian que la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba no ha aplicado los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS, tampoco ha implementado los controles necesarios para detectar deficiencias y garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para el sector Salud –Población Pobre No Asegurada PPNA, y no presentó elementos que justifiquen esta inversión.

Médico vinculado ‘recobró’ la memoria

Quien está en el ojo del huracán por su vinculación en el escándalo es el médico hematólogo de Fullsalud IPS, Alvaro Enrique Calderón, quien contradijo su testimonio. El galeno en una declaración inicial aseguró que se utilizó una letra distinta a la suya y que su firma fue adulterada para hacerlo aparecer diagnosticando a 7 pacientes con dicha patología, dado que según él “nunca los formuló ni atendió”. Sin embargo, 13 días después hizo llegar una comunicación aclarando sus respuestas, donde dice:

“...me permito humildemente expresar mis más sinceras disculpas ante ustedes, dado que, una vez terminada dicha entrevista, procedí a reunirme con mi auxiliar, quien me recordó que estos pacientes sí habían sido atendidos por mí, y si bien la letra no corresponde a la mía, es porque en su momento le ordené a la Secretaria de ese entonces trascribir las historias clínicas, con el fin de agilizar el proceso”.

El experto argumentó que se “confundió” por la antigüedad en la atención de los pacientes y la transcripción de las historias clínicas.