ELN reitera que no tiene nada que ver con atentado en C. C. Andino, en Bogotá

redacción Nacional

La guerrilla calificó como una irresponsabilidad el hecho de lanzar acusaciones temerarias y tomar lo ocurrido como tema de campaña.

El atentado ocurrido el sábado 17 de junio pasado, en el centro comercial Andino (norte de Bogotá), dejó tres víctimas mortales y varios heridos. Juan Zarama - El Espectador