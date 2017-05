Fecode anunció paro de maestros para el próximo jueves

redacción Nacional

Unos 8 millones de estudiantes se verán afectados. Los docentes dicen estar cansados del discurso de “no hay plata” del Mineducación y de que no les den garantías de salud.

Durante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se anunció que desde el próximo jueves el gremio de los profesores entrará en paro, porque “las negociaciones con el Ministerio de Educación se han estancado en el punto económico, debido a la actitud del Gobierno que se resume en una frase: No hay plata”, anunció el presidente de Fecode, Carlos Rivas, y explicó que los maestros "se están muriendo" porque el gobierno no les garantiza acceso a un servicio de salud digno.

El día de paro, Fecode tiene previsto realizar actividades y reuniones informativas en todos los departamentos con los estudiantes y padres de familia. Tambien se convocará a todos los maestros para que asistan a la gran marcha nacional el próximo 16 de mayo.

Adicionalmente, el presidente de la federación agregó que este martes se reunirá con el Gobierno Nacional para debatir acerca de las problemáticas económicas, pues "los profesores no tienen un salario digno, no existe nivelación de los salarios y no existe bonificación por los servicios prestados".

Rivas invita a que las instituciones no celebren el Día de la Excelencia el 10 de mayo "porque la calidad de las no es buena y no se puede definir en solo un día”. La celebración fue creada por el Ministerio de Educación con el fin de que las instituciones educativas realicen un balance y una revisión de su trabajo frente a los avances en la calidad educativa.

Ante esta actividad, Fecode manifestó en un comunicado que "los docentes continúan siendo los villanos o los héroes de la excelencia educativa”, sin considerar que las políticas educativas, los organismos financieros internacionales y los gobernantes tienen un culposo papel y son responsables de la crisis en la educación". Es por esto que propone a los centros educativos desarrollar un taller en el que se realice un análisis acerca de la política educativa actual.