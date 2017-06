Gobernador de Antioquia denuncia accionar de milicias de las Farc en Briceño

redacción Nacional

Aún cuando el pasado martes 27 de junio se realizó en el municipio de Mesetas, Meta, el acto oficial de dejación de armas de las Farc, y a pesar de que según ha dicho la ONU, 2.184 milicianos de esa guerrilla ya están concentrados en las zonas veredales, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, denunció que hay preocupación en el departamento por presencia de milicianos que estarían delinquiendo en algunos sectores.

Pérez explicó que hay hermetismo por parte de los habitantes de Briceño para hablar sobre la presencia de estos grupos en la zona, y por ello les solicitó que expresaran por escrito la situación: “La secretaría de Gobierno se ha desplazado a la zona y en las reuniones públicas se expresa mucho temor de la gente, mucho hermetismo, pero cuando la Secretaría de Gobierno ha dicho que se expresen por escrito o que le manden cartas al gobernador, para que estudiemos los problemas, en las mayorías de estas cartas la gente expresa su temor y dicen que están siendo vigilados por milicianos de las Farc y que no pueden hablar”.

Por ello, pidió inmediata respuesta de las Farc sobre la presencia de estos milicianos en las zonas del departamento: “Que las Farc nos diga si no tienen control de los milicianos, si los milicianos se quedaron por fuera, si no van a participar del proceso, pero en particular en el municipio de Briceño”.

Además, el municipio de Briceño hace parte del programa de sustitución de cultivos acordado bajo el punto cuatro del Acuerdo de Paz, donde las Farc tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas.

A las familias que hasta el momento hayan cultivado este tipo de productos, el Gobierno les dará los siguientes incentivos: Un millón de pesos mensuales, durante un año, para invertir en sus nuevos cultivos; un millón 800 mil pesos, por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de auto-sostenimiento; $9 millones, por una vez, para proyectos de ciclo corto, como piscicultura y avicultura. Y a partir del segundo año, inversión hasta de 10 millones de pesos por familia para consolidar proyectos productivos. Y, por otro lado, la asistencia técnica durante todo el proceso. Todo contará con líneas especiales de crédito.

Por ello, el gobernador destacó la importancia de la inclusión y participación de las regiones dentro del posconflicto que les permitan controlar la inversión de dineros para la resiembra de cultivos en las zonas y resaltó el caso de Briceño donde se tienen identificadas, según él, 1200 familias que entrarán en ese proceso, para las cuales se tiene destinados 16 mil millones de pesos.

“El acuerdo de paz es nacional y que el posconflicto tiene que ser regional, si el posconflicto no es regional entonces no vamos a tener éxito. Yo no me explico cómo desde Bogotá se puede controlar 1200 familias que ya han sido caracterizadas en una parte de Briceño (…) ¿cómo se va a controlar la erradicación?, pero más que la erradicación ¿cómo se va a controlar cuando esta gente siga recibiendo un millón mensual? Lo que van a sembrar ¿quiénes los van a asesorar?, ¿qué tipo de siembras van a hacer?, ¿cómo va a hacer ese control si en eso no participan las regiones?”, manifestó Pérez.

Pérez hizo la solicitud al Gobierno de que entregue oficialmente los territorios desalojados por las Farc, y propuso instalar estaciones de Policía y antenas de comunicaciones en zonas de normalización para evitar que otros grupos armados ocupen las zonas y procurar la recuperación, por parte de Estado, de estas tierras: “Si los miembros de las Farc están temerosos de que otros actores armados se tomen sus territorios abandonados, debería el gobierno nacional pedirle a las Farc que, así como está entregando las armas nos entreguen oficialmente los territorios donde ellos tenían jurisdicción, hoy la Gobernación de Antioquia no ha recibido oficialmente ningún territorio”.

El mandatario anunció, además, que a partir del 1 de julio comenzará a operar las vicealcaldías de seguridad con cuerpos de paz que estarán en las regiones con el fin de recuperar los territorios dejados por las Farc y que se darán a conocer el próximo martes.