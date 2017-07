Limitan a 640 el número de visitantes diarios a Playa Blanca, en Barú

redacción Nacional

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) indicó que se harán controles para restringir el ingreso al sector. La comunidad no apoya esta medida y asegura que se originará una desgracia social y económica porque no habrá ingresos.

El pasado 6 de julio, la Procuraduría ordenó prohibir el acceso de turistas por vía marítima a Playa Blanca en Barú (Cartagena) debido a que en el sector existe un problema ambiental causado por el manejo de las basuras. Sin embargo, la orden fue puesta en marcha solamente un día, Parques Naturales logró llegar a un acuerdo con las autoridades y permitió que se diera ingreso por vía marítima, con la condición de que este fuera controlado.

Como medida de prevención, y con el fin de cuidar el ecosistema natural, de acuerdo con información del diario el Universal, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) permitirá a la playa el ingreso de 640 personas al día. Por el momento las autoridades no han indicado cómo van a controlar el acceso de los turistas que llegan en lancha y carro a la isla.

Frente a esta decisión, la comunidad de la isla mostró su desacuerdo. Según declaraciones del líder comunitario Iván Enrique Caraballo Cortés, "no es una decisión adecuada y es muy tardía. No es la mejor porque hace tiempo se debió tomar control de las construcciones y pensar en el desarrollo de Playa Blanca, que tuviera parqueaderos y zonas adecuadas. Esto va a crear una desgracia social y económica, porque no va a haber ingresos, no va a haber compras. Si no hay desarrollo en Barú, esta será una de las formas de discriminación y esclavitud que aún tenemos. En vez de ser una solución, va a crear un apartheid discriminatorio".

En medio de la polémica frente a la prohibición de ingreso de turistas que llegarán a lancha a la playa, el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, propuso cobrar un impuesto para poder ingresar. Medida que no es la primera vez que se propone, pero nunca se ha puesto en marcha (Le puede interesar: Alcalde de Cartagena propone cobrar impuesto para ingresar a Playa Blanca)