Alarma entre los propietarios de estos inmuebles

Los compradores, las otras víctimas de los constructores piratas en Cartagena

Marcela Madrid Vergara

El derrumbe de un edificio de siete pisos en Cartagena hace dos meses no sólo dejó 21 obreros muertos, varios funcionarios investigados, unos constructores ilegales detenidos e incluso al alcalde suspendido. La tragedia del Portales de Blas de Lezo II también destapó la existencia de una red de construcciones piratas en la ciudad, y con ella la alarma entre los propietarios de inmuebles.

Aunque aún no se conoce el alcance de este fenómeno, la Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado 32 edificios en 11 barrios de la ciudad construidos por Wilfran Quiroz, la misma persona que con una licencia falsa estaba terminando de alzar la obra que se desplomó. Sin embargo, uno de los obreros sobrevivientes, que trabajó para Quiroz desde que empezó su negocio en Cartagena en 2010, calcula que esa cifra puede llegar a 60.

Uno de los casos más conocidos es el de Portales de Blas de Lezo I, un edificio de seis pisos construido con una licencia falsa en una zona donde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) permite máximo cuatro. Tras la tragedia, los propietarios de seis de sus 15 apartamentos decidieron mudarse en arriendo o donde algún familiar: “Tenemos todo aquí pero nos fuimos porque la zozobra no nos dejaba dormir. Estamos donde mi suegra pasando incomodidades”, cuenta una de las propietarias que llevaba tres meses viviendo ahí y que pidió la reserva de su nombre.

Para intentar salir de la incertidumbre, los residentes reunieron dinero de su bolsillo y contrataron un estudio que determinara si la estructura estaba en riesgo de colapso. Uno de los hallazgos es que el edificio fue alzado sin estudios de suelo, planos estructurales, hidráulicos ni eléctricos. En otras palabras, construyeron a ojo.

Además, las losas que dividen cada piso no tienen las dimensiones correctas, el concreto de las columnas no fue el adecuado y los cimientos no son lo suficientemente profundos. Este último error podría implicar, según explica el ingeniero Carlos Villalba, quien elaboró el estudio, que eventualmente se pueda presentar un hundimiento: “Eso no ha ocurrido porque las cargas no han superado la resistencia del suelo, pero si le meten más carga, garantizo que va a suceder”.

La conclusión es que el edificio no está en riesgo inminente de colapso, pero se debe hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar cómo reforzar la estructura. Este nuevo estudio, más profundo y mucho más costoso, sería financiado por la Alcaldía a través de la Oficina de Control Urbano. Su director, Héctor Anaya, asegura que están cotizando con diferentes universidades e ingenieros y que comenzarían en menos de un mes, no sólo en Portales de Blas de Lezo I, sino en otros 15 edificios que tienen el sello Quiroz.

En el limbo

Hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica tarda aproximadamente cinco meses, pero los propietarios de este edificio no quieren seguir viviendo allí hasta que tengan los resultados y la tranquilidad absoluta de que no corren riesgo. El problema es que todos están endeudados pagando las primeras cuotas de unos créditos de vivienda que superan los $100 millones, así que no tienen cómo costear un arriendo en otro lugar.

Por eso les han pedido a los bancos que les congelen el crédito durante el tiempo que dure el estudio, alegando que ellos tienen parte de responsabilidad. El argumento es que, antes de aprobar sus préstamos, estas entidades hicieron estudios de títulos y avalúos en los que confirmaron que el proyecto “se ajusta a la normatividad vigente para el sector”, aunque a simple vista se evidencia que tiene dos pisos más de los permitidos.

Los bancos se han negado a suspender los préstamos, bajo la defensa de que no les correspondía revisar los documentos que acreditaban la legalidad de la obra.

Lección aprendida

La mayoría de los compradores de este edificio son parejas de jóvenes profesionales que quisieran devolver el tiempo para evitar caer en el espejismo de las ventajas que les ofrecía este proyecto: ubicación, precio y facilidad de pago. “En una constructora te exigen enseguida el 30 % de cuota inicial. Wilfran me preguntó cuánto tenía y me dijo que le diera eso, que cuando tuviera el crédito le fuera dando el resto”, recuerda uno de los compradores.

También los convenció lo que prometía en la publicidad y que nunca tuvo: parqueadero interno y zona social. En lugar de eso, al mudarse recibieron una deuda en los servicios de agua y energía que contrajeron los constructores durante el tiempo que trabajaron en la obra. Aunque la mayoría vive ahí desde enero, deben casi 20 meses y más de $ millones en los únicos contadores de agua y luz instalados.

Hoy tienen claro que ninguno de los atractivos que les ofrecía el proyecto compensa la incertidumbre que viven y reconocen que harían las cosas diferente: “Ahora sabemos que antes de comprar un inmueble debemos recibir por parte del constructor los planos eléctricos, hidráulicos, de gas, el estudio de suelo, la licencia”, asegura uno de ellos. Para una de sus vecinas, la lección es más radical: “Buscaría una constructora reconocida, que tenga una fiducia. Yo no le compro más a Pedrito Pérez”.