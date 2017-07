"Me embargaron hasta las uñas de los pies": alcalde de Bucaramanga

redacción Nacional

Un contrato firmado en 2016 tiene en líos al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. La Contraloría de la capital del departamento de Santander embargó las cuentas bancarias del mandatario y de la junta directiva del Acueducto de la ciudad.

El organismo de control investiga un contrato asignado al ingeniero Felipe Ardila Vásquez por 200 millones de pesos, de los cuales, según el ente de control, se le pagaron 90 millones. El lío es que el trabajo nunca fue terminado.

De acuerdo con Blu Radio, el contrato tenía como propósito la revisión de las acciones que tomaron los funcionarios del acueducto con la empresa Conalvias frente a la construcción del embalse de Bucaramanga.

El alcalde Hernández le restó importancia a la decisión tomada por la Contraloría de Bucaramanga e indicó que no iniciará ningún recurso para reversar la decisón.

"Esa decisión tiene que ver con vainas de politequería y resolvieron tomar medidas preventivas. Pero eso no va a pasar nada".

El mandatario indicó que el embargo no le afecta porque "afortunadamente estoy gordo, cachetón y colorado... puedo aguantar hambre".

Para el alcalde, lo que está haciendo la Contraloría de la ciudad es una estrategia que busca someterlo.

"Que sigan haciendo eso. Lo que están es reconociendo las bajezas de utilizar el poder para pretender someterme. No lo van a lograr", dijo.

Agregó que los únicos perjudicados con el embargo, serán los más de 50 estudiantes destacados por su rendimiento académico en las universidades públicas de la ciudad que se beneficiaban con la donación de su sueldo en el programa ‘Los Pilos del Alcalde’.

"Ahora no se puede donar el sueldo porque está embargado. A todos los ‘pilos’ ya no se les puede dar el auxilio económico y si sigo embargado toca suspender. Toca que los ‘Pilos del Alcalde’ le pidan al subcontralor, Rolando Noriega, y al doctor Jorge Gómez Villamizar que les den la plata que no van a recibir como consecuencia del embargo que me hicieron”, agregó el Hernández.