Mujer golpeada por su novio en Popayán dice que fue amenazada por familia del agresor

redacción Nacional

“Quiero compartir mi historia para que a nadie más le pase”. Este fue el mensaje que, a través de sus redes sociales, junto con unas conmovedoras fotografías, compartió Leidy Franco, una joven de 24 años que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja sentimental. Este martes, pasados tres días de la agresión, aseguró que, aunque inicialmente pensó en guardar silencio y no hacer público el caso, decidió hacerlo visible para que haya justicia y más mujeres víctimas de violencia se acerquen a denunciar.

En diálogo con la emisora Blu Radio, Leidy narró las circunstancias que rodearon la agresión de quien fuera su novio, un hombre de 24 años identificado como Diego Barona, quien precisamente el sábado celebró su grado de administración de empresas junto con varios allegados. “Yo tenía una relación con este sujeto. El fin de semana nos encontrábamos celebrando su grado con unos amigos en un restaurante. Ese día se volvió loco, con unos celos absurdos”, aseguró la joven, quien explicó que, previo a la agresión, el hombre la insultó y le hizo todo tipo de reclamos.

(Escuche aquí el audio de la entrevista)

“Estábamos en el restaurante y él comenzó con cosas como ‘ojo con mirar allá’, ‘tal persona te está mirando’ y la verdad, no sabía de qué me estaba hablando. Es normal que uno esté en un sitio y comience a mirar a todas partes, pero eso no significa que esté mirando a alguien o interesado en alguna persona”, dice.

Ante ello, contó Leidy, su pareja –con quien llevaba siete meses de relación– optó por abandonar el restaurante y ella, en una búsqueda de una explicación, lo siguió hasta su carro, donde se presentó la agresión.

“Se puso bravo y se iba a ir. Se fue y yo me fui detrás de él a decirle que qué le pasaba, que por qué se ponía así, si yo no le había hecho nada. Cuando estábamos en el carro comenzamos a discutir. Me cogió del pelo, yo intenté soltarme, cuando de repente me cogió a golpes en la cara. Yo entré en un estado de shock. Incluso, no recuerdo por unos segundos lo que pasó”, agregó la joven.

Leidy manifestó que, una vez pudo recuperar nuevamente la consciencia, estaba llena de sangre, tenía una hemorragia nasal y empezó a llorar, mientras el agresor optó por trasladarla a una clínica, donde le aseguró al personal médico que su pareja había sufrido un accidente. Desde allí, el sujeto se comunicó con sus padres, a quienes también les explicó que la joven se había accidentado. “Él no tenía celular, entonces cogió el mío y llamó a los papás a decirles que yo había tenido un accidente y que por favor fueran a la clínica”.

La joven, quien recibió una incapacidad inicial de 15 días, declaró que ya denunció al sujeto por lesiones personales; sin embargo, aseguró que ampliará su denuncia buscando que sea juzgado por más delitos. Dijo también que le pusieron medidas de seguridad para preservar su vida.

Ahora, Leidy aguarda justicia y pide que su caso no quede en la impunidad: “Las mujeres siempre nos quedamos calladas y, a raíz de esto, muchas se han decidido a contar sus historias. No debemos aguantar este tipo de hechos y tenemos que denunciar”, agregó la mujer, quien recordó los antecedentes de maltrato que tuvo con el agresor.

“Él sí tenía actos bruscos, era grosero. Lastimosamente, algunas mujeres debemos llegar hasta ese punto para darnos cuenta de la persona con la que estamos y abrir los ojos (…) Llegó a tomarme duro, a tratarme fuerte, pero nunca me imaginé que llegara a pasar algo como esto (…) Inicialmente, yo no quería que fuera público, pero tomé esta decisión porque un día después de los hechos, viene la familia de este sujeto muy desafiante a amenazarnos, y esa fue la gota que rebasó el vaso (…) El tipo andaba muy campante, en la calle, montando bicicleta, como si nada hubiera pasado”, precisó Leidy, quien además señaló que se ha enterado de que el sujeto también agredió a varias de sus exparejas.