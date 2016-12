Negaron ingreso al país de cuatro aeronaves que no cumplían con planes de vuelo

En esta semana las autoridades aéreas colombianas impidieron el ingreso a cuatro aeronaves pequeñas que solicitaron autorización para ingresar a espacio aéreo colombiano porque no cumplían los planes de vuelos reglamentados. (Lea: Aún con motores fallando, pilotos de Lamia no reportaron emergencia: informe del accidente)

El director de servicios de la navegación aérea de la Aeronaútica Civil, Feddy Bonilla, confirmó a Blu Radio que les fue negada la entrada por no cumplir con los estándares para ejecutar vuelos privados. Dos de ellos querían sobrevolar en el país y los otros aterrizar en un aeropuerto internacional. (Lea: Chapecoense: crónica de una tragedia anunciada)

Dijo que una de las aeronaves no contaba con la aprobación porque salía desde otro aeropuerto, y no desde el cual había informado en el plan de vuelo; la segunda, porque el nivel de vuelo no era el adecuado; y las otras dos porque no hicieron llegar a tiempo las certificaciones de la tripulación.

Tras el trágico accidente ocurrido en Antioquia, el pasado 28 de noviembre, en el que fallecieron 71 personas entre ellos jugadores y directivos del Chapecoense, la Aeronáutica Civil reforzó la seguridad aérea para impedir que aviones que no cumplen con el plan de vuelo reglamentado a nivel internacional puedan ingresar al país.