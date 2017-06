"No habrá negociación con criminales": Naranjo al Clan del Golfo

redacción Nacional

Durante un encuentro de Seguridad Ciudadana en Montería, el vicepresidente Óscar Naranjo advirtió a los miembros de este grupo criminal que el Gobierno no negociará con ellos y que deberán enfrentarse a la persecución de las autoridades.

Un nuevo mensaje envió este jueves desde Montería el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, a los integrantes del Clan del Golfo a quienes les dejó claro, una vez más, que el único camino que tienen por delante es el del sometimiento a la justicia.

Durante un encuentro de Seguridad Ciudadana para fortalecer acciones contra crimen organizado -al que asistieron el alcalde Marcos Daniel Pineda y las autoridades locales de la ciudad- Naranjo aseguró a los miembros de la organización Clan del Golfo que "no habrá un sólo camino distinto para ellos que someterse a la justicia. De lo contrario enfrentarán la persecución militar, policial y judicial. En ese sentido vuelvo y les hago un llamado para que no piensen que calificándose de Autodefensas Gaitanistas obtendrán un espacio de negociación política con el Gobierno, que es categórico en decir que no habrá negociación con criminales".

Respecto al microtráfico el vicepresidente se comprometió a crear un plan para acabar con el consumo de drogas en la ciudad. "A partir de hoy la vicepresidencia asume el compromiso de trabajar en equipo con la administración municipal en distintos temas, el primero, combatir el consumo de drogas en la ciudad, es decir, vamos a enfrentar el mal llamado microtráfico con toda la capacidad institucional, nacional y municipal, se trata de generar una mirada que vaya más allá de las operaciones, de capturar o destruir los centros de distribución y que incluya, además, lo que tiene que ver con la protección al consumo, la rehabilitación y el manejo del consumo peligroso en la ciudad" manifestó Naranjo.

Otro de las situaciones que afecta al departamento es el hurto de celulares por lo cual propuso crear una estrategia micro focalizada en Montería con aplicación plena para reducir los robos y para evitar cualquier problema de inseguridad, “la clave es la cercanía de las autoridades con los ciudadanos” aseguró el vicepresidente.

Naranjo también viajó a Medellín para participar en el conversatorio "Región y paz", un espacio en el que se refirió al asesinato de líderes sociales en el país al revelar que hay ocho procesos judiciales con imputación de cargos de 16 crímenes cometidos en los últimos días, lo que a su juicio indica que las investigaciones que se están llevando a cabo están dando resultados. “Hemos avanzado con la Fiscalía para que la respuesta a la percusión a los victimarios no permita la impunidad. Un poco más del 48 por ciento de los últimos 16 asesinatos, en el proceso judicial, avanzan en la imputación de cargos e identificación de responsabilidades” aseguró el vicepresidente.