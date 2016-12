Nueva prueba de supervivencia de Odín Sánchez desde las selvas del Chocó

Mientras la negociación de paz entre el Gobierno y el Eln permanecen congelas hasta que no se cumplan los acuerdos previos a iniciar los diálogos formales, esta organización guerrillera publicó, a través de su cuenta en Twitter, una prueba de supervivencia del exrepresentante a la Cámara, Odín Sánchez Montes de Oca, quien fue canjeado hace nueve meses por su hermano, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez. (Lea: Los Montes de Oca, esperando que el Eln cumpla la palabra)

Odín Sánchez Montes de Oca se ha convertido en el la manzana de la discordia para dar inicio formal a los diálogos con el Gobierno pues la exigencia por parte del Gobierno para sentarse en la mesa es su liberación. A cambio el Eln pide que se nombre gestores de paz a dos comandantes recluidos en cárceles del país y dos más sean indultados. Estas líneas rojas de parte y parte hicieron queel pasado 27 de octubre no se pudiera instalar la fase pública de negociaciones en Quito (Ecuador). (Lea: ELN dice que le hace “juicio político” a Odín Sánchez)

En el video se observa al excongresiasta chocoano caminar en un lugar selvático. Se sienta en una silla frente a la Cámara y advierte que es 10 de noviembre. “He tenido oportunidad de escuchar extractos de los que fueron los diálogos iniciales y pienso que como hay unos testigos de excepción que son los países garantes, ellos son los que deben informarle a la nación cuál es la verdad. Me parece muy extraño que ante la exigencia mi liberación, el grupo que hoy me tiene (Eln) no haya sido lo más voluntarioso para ceder a ella”.

A continuación Odín Sánchez agrega que “cree que hay condiciones que no se han cumplido" y aspira a que el gobierno, con ayuda y colaboración de los países garantes, consiga superar el impase que se ha profundizado por la "desinteligencia de los dos bandos”.

La fase exploratoria de diálogos entre el Gobierno y el Eln cumple más de tres años en infructuosos intentos por instalar la fase formal de negociación. En Mayo de 2014 se anunció que se trabajaría hasta cerrar un acuerdo fefinitivo. Dos años después, en marzo de 2016, se anució que ya se tenía una agenda de diálogos y que muy pronto se instalaría la mesa. Pero el plebiscito para la paz enfrió los acercamientos y sólo después del triunfo del No, a mediados de octubre, anunciaron desde Caracas fecha y se de los diálogos.

La cita era el 27 de octubre en Quito, pero la mesa quedó vacía. El Gobierno advirtió que sin la liberación de Sánchez no se empezaría la negociación formal, y el Eln contestó que antes de dejar libre al excogresista espera que el Ejecutivo autorizará el traslado a Ecuador de los dos gestores de paz y los dos indultados. Y ahí se volvió a enredar la pita. Ahora, la siguientes escala de este viacrucis es el 10 de enero de 2017, cuando el Gobierno y el Eln se vuelvan a sentar para buscar la llave que pérmita abrir la puerta definitiva del proceso de paz con la segunda guerrilla del país.