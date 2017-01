ONU desaprueba celebración de año nuevo entre verificadores y Farc en zona veredal

Este lunes después de que la agencia de noticias Efe publicara un polémico video que muestra a integrantes del frente 59 de las Farc celebrar la víspera de año nuevo junto con miembros de verificación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la entidad explicó que el comportamiento de los verificadores fue "inapropiado e imparcial". Al parecer la fiesta se celebró en cercanías de Conejo, un caserío del municipio de Fonseca ubicado en el departamento de La Guajira.

La agencia de noticias dijo que el festejo incluyó una cena con cerdo, gallina, buñuelos, dulces y chocolates así como baile al son de música tropical, y que además “los guerrilleros celebraron en el norte del país la Nochevieja con la certeza de que sería la última vez que estarían en el monte con el fusil al hombro”.

La controversia

Después de hacerse público el video, el Centro Democrático se pronunció y dijo rechazar la participación de miembros de la ONU en la fiesta de las Farc teniendo en cuenta que los guerrilleros no han entregado armas aún. "Es indignante. La verdad es que la estatura de la ONU debería darnos tranquilidad a los colombianos, debería garantizarnos por lo menos que hay a neutralidad y autoridad", indicó la congresista María Fernanda Cabal.

"Que las Farc violen la Ley eso es normal, a eso nos tienen acostumbrados, pero que representantes de la ONU vengan a hacer fiesta con las Farc, a divertirse cuando supuestamente vienen a vigilar, eso es muy grave y es un mal ejemplo que le dan a la comunidad internacional", agregó el senador Ernesto Macías.

La ONU emitió esta tarde un comunicado en el que califica el comportamiento de los verificadores en la celebración de las Farc como "inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión, que reitera a la opinión pública su total compromiso con una verificación objetiva y rigurosa del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Arma". También aseguraron que la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan.

A pesar de que la grabación ha causado molestia e indignación, otros sectores políticos han pedido "no dramatizar". “Esas son cosas que no deben pasar, pero tampoco los del NO y, los del nunca, deben dramatizar. El bailar ni el tomar trago está prohibido. Eso no debe pasar, pero ya que esa situación pasó no vengamos a caer en el juego de que no hay proceso de paz”, dijo el senador Armando Benedetti.